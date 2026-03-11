Une erreur de 600 kilomètres... En voulant rejoindre le stade de St James Park pour assister au match de Ligue des champions entre Barcelone et Newcastle mardi, un fan du Barça s'est retrouvé au St James Park... d'Exeter, au sud-ouest de l'Angleterre, bien loin des paillettes européennes.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

Keystone-SDA ATS

«Un de nos bénévoles est venu au bureau pour nous informer qu'un homme s'était présenté en espérant voir le FC Barcelone», a expliqué Adam Spencer, un responsable du club de D3 d'Exeter City en charge de la gestion des supporters.

«Son anglais était hésitant, mais nous avons crû comprendre qu'il venait de Londres. Je suppose qu'il avait enregistré le nom de St Jame's Park dans son téléphone (sans mentionner la ville) et qu'il a ensuite suivi les indications (de son téléphone)», a expliqué monsieur Spencer.

Son histoire n'a pas laissé insensible les volontaires du club du Devon qui, pour consoler le malheureux, l'ont autorisé en guise de consolation à assister gratuitement au match du modeste club de D3 face Lincoln, conclu par la victoire des visiteurs 1-0.

«Il était vraiment déçu. Du coup, on lui a trouvé un billet et il a pu assister au match dans le vrai St James Park. Il peut revenir quand il veut, il sera toujours le bienvenu!», a lancé en forme de boutade le responsable.