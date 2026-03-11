  1. Clients Privés
Ligue des champions Un fan du Barça se trompe de St James Park

ATS

11.3.2026 - 16:01

Une erreur de 600 kilomètres... En voulant rejoindre le stade de St James Park pour assister au match de Ligue des champions entre Barcelone et Newcastle mardi, un fan du Barça s'est retrouvé au St James Park... d'Exeter, au sud-ouest de l'Angleterre, bien loin des paillettes européennes.

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:01

«Un de nos bénévoles est venu au bureau pour nous informer qu'un homme s'était présenté en espérant voir le FC Barcelone», a expliqué Adam Spencer, un responsable du club de D3 d'Exeter City en charge de la gestion des supporters.

«Son anglais était hésitant, mais nous avons crû comprendre qu'il venait de Londres. Je suppose qu'il avait enregistré le nom de St Jame's Park dans son téléphone (sans mentionner la ville) et qu'il a ensuite suivi les indications (de son téléphone)», a expliqué monsieur Spencer.

Son histoire n'a pas laissé insensible les volontaires du club du Devon qui, pour consoler le malheureux, l'ont autorisé en guise de consolation à assister gratuitement au match du modeste club de D3 face Lincoln, conclu par la victoire des visiteurs 1-0.

«Il était vraiment déçu. Du coup, on lui a trouvé un billet et il a pu assister au match dans le vrai St James Park. Il peut revenir quand il veut, il sera toujours le bienvenu!», a lancé en forme de boutade le responsable.

Newcastle – Barcelona 1-1

Newcastle – Barcelona 1-1

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

10.03.2026

