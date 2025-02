«Un incident moche» - Le coach de l’Atalanta tacle ses joueurs !

L'Atalanta Bergame a été éliminé par le Club Bruges mardi soir en Ligue des champions. Ademola Lookman, qui a raté un penalty décisif, est en partie responsable de cette défaite. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini n’a pas caché son énervement après la rencontre, pointant également l’attitude de son capitaine Rafael Tolói, expulsé.

Atalanta – Club Brugge 1-3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Syl Battistuzzi (trad. nl) Syl Battistuzzi

Le 22 mai 2024, Ademola Lookman faisait triompher l'Atalanta Bergame en Europa League en inscrivant un triplé en finale (3-0) contre le Bayer Leverkusen. 273 jours plus tard, le héros de Dublin est devenu le symbole de l'échec des Bergamasques en Ligue des champions.

Les Italiens se sont inclinés (1-3) mardi à domicile contre Bruges, emmené par un grand Ardon Jashari. Les Belges menaient déjà par trois buts à la pause grâce à Chemsdine Talbi (3ème et 27ème) et Ferran Jutglà (45ème+3), alors qu’ils s’étaient aussi imposés 2-1 au match aller.

Mais au retour des vestiaires, tout ne semblait pas perdu pour la troupe de l'entraîneur Gian Piero Gasperini. Seulement 35 secondes après la reprise et son introduction, le joker Ademola Lookman réduisait la marque.

Et le Nigérian, qui a grandi en Angleterre, s’est trouvé cinq minutes plus tard au point de penalty pour doubler la mise, nourrissant ainsi l'espoir d'un incroyable retournement de situation. Mais le joueur de 27 ans a échoué dans sa tentative face au gardien Simon Mignolet. Au final, le favori italien est éliminé. «Dans les deux matches, nous avons eu plus d'occasions, mais ils ont mieux exploité les leurs», a alors résumé Gasperini.

Lookman, «un des pires tireurs» de penalties

Le technicien de 67 ans s’en est ensuite pris à son attaquant en conférence de presse. Ce dernier a été absent dernièrement en raison de problèmes au genou et n'avait, jusqu’ici, pas disputé la moindre minute de jeu en février. «Le penalty n'aurait pas dû être tiré par Lookman. Il est l'un des pires tireurs que j'aie jamais vu», a ainsi fulminé Gasperini.

«Même à l'entraînement, son taux de réussite est très bas. Il les tire vraiment très mal. Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but. Il a pris le ballon alors que (Mateo) Retegui et (Charles) De Ketelaere étaient disponibles pour le tirer. Je n'ai pas aimé ce qu'il a fait», a ajouté le coach.

Entre l’Atalanta et les penalties, ce n’est pas une grande histoire d'amour cette saison. Mateo Retegui a échoué à la fois contre Arsenal et contre le Torino (les deux matches se sont terminés sans but). Mario Pasalic a lui aussi échoué (lors de la défaite 2-1 contre le Torino). Les seuls joueurs à avoir transformé des penalties cette saison sont Retegui (deux sur quatre) et Charles De Ketelaere (à une reprise).

Le capitaine pète les plombs : «Un incident moche»

Gasperini n'a pas non plus apprécié l’attitude de Rafael Tolói. Son capitaine a été exclu peu avant la fin du match suite à une agression. Le joueur de 34 ans s'est livré à une folle course-poursuite avec son adversaire Maxim De Cuyper et a même dû être retenu pour ne pas s'en prendre physiquement à l’international belge.

Rafael Tolói a vu rouge en fin de rencontre suite un vilain geste sur un adversaire. KEYSTONE

«Il s’agit d’un incident moche et nous ne devons jamais perdre la tête. L'Atalanta doit quitter la Ligue des champions avec dignité, après avoir joué de grands matches contre des équipes comme le Real Madrid, Arsenal et Barcelone», s'est encore énervé Gian Piero Gasperini, qui a vu son équipe s’en aller de la scène européenne par la petite porte.