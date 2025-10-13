  1. Clients Privés
Ligue des champions L’UEFA l’annonce : le champion en titre ouvrira la compétition

ATS

13.10.2025 - 22:56

Dès 2027, il y aura un match d'ouverture en Ligue des champions. Comme l'a décidé l'UEFA avec ses clubs, le champion en titre disputera le premier match de la nouvelle saison de la catégorie reine.

Aleksander Čeferin, président de l'UEFA
Aleksander Čeferin, président de l'UEFA
Getty Images

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:56

13.10.2025, 23:38

Le match que le champion en titre pourra disputer devant son public sera le seul à se dérouler dès mardi, afin de mettre l'accent sur le vainqueur de la saison précédente.

Tous les autres participants ne débuteront la nouvelle saison que mercredi et jeudi, afin de «garantir une visibilité maximale à tous les clubs», selon le communiqué de l'UEFA.

Si cette règle avait été introduite au début de la saison en cours, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, aurait ouvert la plus haute compétition européenne de clubs contre l'Atalanta Bergame au Parc des Princes à Paris, mais les Français, vainqueurs 4-0, n'ont joué que le mercredi – six matches étaient au programme ce jour-là, comme mardi et jeudi.

