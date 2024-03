Un Mbappé clinique mène le PSG en quarts, le Bayern se rachète

Le PSG s’est hissé sans difficulté en quarts de finale de la Ligue des champions. Déjà vainqueurs à l’aller (2-0), les Parisiens se sont aussi imposés (2-1) mardi sur le terrain de la Real Sociedad grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Battu à Rome (1-0), le Bayern Munich a, lui, renversé la vapeur à domicile contre la Lazio (3-0) pour décrocher sa qualification.

Bayern – Lazio 3-0 UEFA Champions League, Huitièmes de finale, Match retour 05.03.2024

Il reste un souffle de vie au Bayern Munich. Déclassés par le Bayer Leverkusen en Bundesliga, les Bavarois sont toujours en course en Ligue des champions.

Porté par un public qui lui pardonne apparemment tous ses errements, le Bayern s’est imposé 3-0 devant la Lazio pour effacer la défaite 1-0 concédée au match aller à Rome et pour se qualifier avec un réel panache pour les quarts de finale. Face à des Romains qui ont réussi une belle entame et qui auraient même pu ouvrir le score sur une tête de Ciro Immobile, les Bavarois ont réussi le K.O. parfait juste avant la pause.

A la 39e, Harry Kane, à l’affût, marquait de la tête pour son premier but dans une rencontre à élimination directe en Ligue des champions. Et dans le temps additionnel de cette première période, Thomas Müller, lui aussi de la tête, surgissait sur une frappe de Matthijs de Ligt pour le 2-0. Les Romains perdaient leurs ultimes illusions à la 66e avec le 3-0 de ce diable de Harry Kane.

Même si tout ne fut pas parfait, le Bayern a retrouvé un certain lustre lors de ce huitième de finale retour. La formation dirigée par Thomas Tuchel demeure, malgré tout, une équipe de première force. Croire qu’elle n’est plus bonne à rien serait une funeste erreur.

Kylian Mbappé est grand

A San Sebastian, Kylian Mbappé a rappelé qu’il était bien un joueur exceptionnel. Auteur d’un doublé, le capitaine de l’équipe de France a été le grand artisan de la qualification du PSG.

Victorieux 2-0 à l’aller, les Parisiens n’ont pas fait le détail au Pays basque. Ils se sont imposés 2-1 avec les réussites de Mbappé aux 15e et 56e minutes. Le premier but fut un véritable bijou avec un numéro grandiose sur le côté gauche. Avec un tel joueur, Paris peut vraiment rêver en couleur même si son collectif souffre bien sûr de la comparaison avec Manchester City ou le Real Madrid. Mais pour sa dernière campagne sous le maillot parisien, Kylian Mbappé veut gagner cette Ligue des champions et il peut vraiment la gagner presque à lui tout seul...