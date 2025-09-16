  1. Clients Privés
Ligue des champions Un PSG décimé et un Yann Sommer contesté

ATS

16.9.2025 - 15:56

Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des champions avec la fierté du tenant du titre, mercredi contre l'Atalanta Bergame au Parc des Princes (21h00). Mais aussi avec la frustration et l'inquiétude liées à de multiples blessures.

Yann Sommer est sous le feu des critiques en Italie après la défaite de l'Inter contre la Juventus.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

16.09.2025, 15:56

Comme si les blessures pendant la trêve internationale de sa star Ousmane Dembélé, favori au Ballon d'or, et de l'étoile montante Désiré Doué ne suffisaient pas, l'infirmerie du club a vu arriver Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo après le match contre Lens dimanche (victoire 2-0).

Ligue 1. Avant l’Europe, Paris gagne… et s’inquiète

De sacrés impairs au moment de devoir se hisser au niveau Ligue des champions pour recevoir l'Atalanta. L'équipe italienne est certes en reconstruction après le départ de son entraîneur emblématique Gian Piero Gasperini, mais elle vient d'étriller Lecce (4-1).

Surtout, la victoire est impérative pour se mettre en confiance, dans un calendrier de phase de ligue qui ne propose aucun match facile: déplacements à Barcelone, à Bilbao, au Sporting Portugal et à Leverkusen, réceptions du Bayern Munich, de Tottenham et Newcastle.

Milieu efficace

Mais le PSG a aussi son lot de satisfactions à l'abord de la Ligue des champions. D'abord, la fierté de commencer à défendre le premier titre de C1 de son histoire, qui plus est dans un Parc des Princes qui devrait être explosif mercredi soir.

Ligue des champions. Les cadors à la poursuite du PSG malgré des blessures en pagaille

Ensuite, sur le terrain, Paris s'en sort très bien en ce début de saison annoncé comme compliqué, avec quatre victoires en quatre matches et des principes de jeu qui reviennent naturellement.

Les milieux sont d'ores et déjà efficaces pour apporter leur lot de buts, comme la saison dernière. Joao Neves a marqué trois buts et Vitinha et Ruiz un chacun. Autre relais de l'attaque, l'ancien Lyonnais Bradley Barcola vient de marquer un doublé contre Lens, portant son total à trois buts.

Sommer relégué sur le banc?

Dans le camp suisse, les yeux seront tournés vers Amsterdam, où l'Ajax accueille l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Le portier suisse, artisan majeur de la dernière campagne européenne des Nerazzurri (défaite en finale), pourrait toutefois être relégué sur le banc.

Selon La Gazzetta dello Sport, le gardien né à Morges, dont le contrat expire à la fin de la saison, est menacé par l'Espagnol Josep Martinez. Lors du dernier match de Serie A, la défaite 4-3 contre la Juventus dimanche dans le derby d'Italie, Sommer n'a pas été irréprochable.

Serie A. Un derby d'Italie complètement dingue pour les débuts d’Akanji !

Manuel Akanji devrait lui figurer dans le onze de Cristian Chivu. Le défenseur zurichois de l'équipe de Suisse avait souligné l'importance de jouer la Ligue des champions après l'officialisation de son prêt à l'Inter par Manchester City.

Découvrez de qui il s'agit. Huit Suisses, dont deux Romands, à l'assaut de la Ligue des champions !

Le Bayern accueille Chelsea

Deux autres grosses affiches sont au programme mercredi à 21h00. Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich accueille Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs cet été aux Etats-Unis.

Le champion d'Angleterre en titre Liverpool reçoit pour sa part l'Atlético Madrid à Anfield. Les Reds ont l'ambition de frapper un premier grand coup sur la scène européenne après leur début de saison parfait en Premier League (quatre victoires en quatre matches).

