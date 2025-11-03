Un peu moins d’un an après une soirée cauchemardesque, l’attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé retrouve mardi Anfield, le mythique stade de Liverpool, pour confirmer son retour fracassant au plus haut niveau et chasser définitivement cette période de doutes.

Liverpool – Real Madrid 2-0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Agence France-Presse Clara Francey

C'était un nouveau rendez-vous manqué. Un «naufrage», dont l'attaquant français a su rebondir avec brio.

Attendu comme le sauveur d'un Real en danger, après trois défaites en cinq journées, fin novembre 2024, Mbappé, incapable de faire la différence et de ramener son équipe dans la partie, avec notamment un penalty raté (2-0), s'était enfoncé dans une crise de confiance inédite.

Cette soirée sur la pelouse d'Anfield, suivie par un nouvel échec à Bilbao (défaite 2-1) début décembre, a semblé jouer un grand rôle dans la spectaculaire mue de l'ex-buteur du PSG, qui a retrouvé depuis ses jambes de feu et son appétit vorace au prix d'une profonde remise en question.

Le capitaine des Bleus avait ainsi concédé qu'il avait «touché le fond», étouffé par la pression ambiante et les affaires extrasportives, avant un déclic mental nécessaire pour lancer pour de bon son aventure à Madrid.

«J'ai changé de mentalité, car je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire, seulement mieux, et que je devais démontrer que j'étais un joueur de grande qualité et que je pouvais aider cette équipe. Je savais que je pouvais renverser la situation, et je l'ai fait», avait-il confié en conférence de presse.

«Je crois que je réfléchissais trop sur le terrain. Et quand tu réfléchis trop tu ne joues pas ton jeu. Je me suis dit que je devais maintenant en faire plus, que c'était le moment de changer la situation parce que je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer», avait-il ajouté.

Du jamais vu depuis CR7

Auteur du meilleur début de saison de sa carrière au niveau statistiques, avec 18 buts en 14 matches en Liga et en Ligue des champions, brillant dans les grands rendez-vous, notamment les Clasico face au Barça, Mbappé est, depuis sa mésaventure au Mondial des clubs aux Etats-Unis (défaite en demi-finale 4-0 face au PSG), dans la forme de sa vie.

Aucun joueur du Real n'avait réalisé une meilleure entame, pas même Karim Benzema lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or en 2022, depuis Cristiano Ronaldo, en 2014/15 (20 buts sur ses 11 premiers matches de Liga).

Le buteur français est aussi devenu le premier joueur madrilène depuis «CR7» à remporter le Soulier d'Or européen, célébré vendredi dernier en grande pompe au stade Santiago Bernabéu, poussant un peu plus les comparaisons avec son idole, dont les posters tapissaient sa chambre d'enfant, à Bondy.

«Cristiano est la référence ici à Madrid, c'est le Numéro 1. Moi je viens de faire une bonne année, même pas. Lui il l'a fait pendant neuf ans. Je vais devoir attendre encore beaucoup pour que les gens puissent me comparer réellement à lui», a-t-il tempéré dans une interview au quotidien Marca.

Un nouveau coup d'éclat, mardi à Anfield, lui permettrait néanmoins de rappeler qu'il fait bien partie de cette caste, et de poursuivre son chemin vers ses deux objectifs: rejoindre Ronaldo sur la liste des vainqueurs de la C1 et du Ballon d'Or, enfin.