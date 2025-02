Un vétéran face à la Vieille Dame : le Croate Ivan Perisic, buteur à l'aller lors de la défaite du PSV Eindhoven à Turin (2-1), se rêve à 36 ans en bourreau de la Juventus mercredi en barrage retour de la Ligue des champions.

Avec un seul but d'avance, les Bianconeri ont du mouron à se faire au moment de se déplacer au Philips Stadion avec l'objectif d'atteindre les huitièmes de finale de la C1. La faute à ce diable de Perisic, auteur du but égalisateur à 1-1 à la 56e minute à l'aller et qui compte bien remettre le couvert cette semaine.

«Nous avons une vraie chance de passer et nous allons la saisir», avait déclaré l'ailier après la rencontre, ne cachant pas sa joie «de pouvoir disputer la Ligue des champions avec le PSV», lui qui avait remporté la Coupe aux grandes oreilles avec le Bayern Munich en 2020.

«J'essaie de faire de mon mieux chaque jour pour aider l'équipe autant que possible», avait poursuivi celui qui a débarqué aux Pays-Bas mi-septembre dernier et n'était pas qualifié pour disputer la première phase de la compétition.

Une belle revanche sur le sort pour ce joueur virevoltant qui avait craint pour la suite de sa carrière après s'être déchiré le ligament antérieur croisé du genou droit en septembre 2023 lors d'un entraînement avec Tottenham, son club d'alors. Bilan: une saison terminée après seulement sept matches.

Et le spectre d'une fin de carrière anticipée, au point que le club londonien l'avait libéré en juin 2024.

Un salaire d'un euro symbolique à Split

Amoureux de sa sélection, cadre de la fabuleuse génération Modric finaliste du Mondial-2018, Ivan Perisic avait toutefois réussi l'exploit de revenir en forme et d'être sélectionné pour l'Euro-2024 après un rebond gagnant à Hadjuk Split, engagé par son club formateur contre un salaire d'un euro symbolique.

L'histoire d'amour avec son club de coeur n'a toutefois duré que quelques mois. En août dernier, il était libéré par les dirigeants de l'Hadjuk suite à des désaccords avec l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Avant donc, de signer un contrat d'une saison avec la PSV Eindhoven, le dixième club de ce bourlingueur passé par Split, Sochaux (sans jamais y avoir joué), Roulers, le Club Bruges, Dortmund, Wolfsburg, l'Inter Milan, le Bayern Munich et Tottenham.

«Une fois libéré par Hadjuk, j'attendais un vrai challenge. Eindhoven est le bon endroit pour moi», avait-il déclaré en septembre. Cinq mois plus tard, il pourrait jouer un bien mauvais tour à la Juve, un club qui lui a souvent souri par le passé.

Entre 2015 et 2022, sous le maillot de l'Inter, l'international croate (140 sélections, 33 buts) a marqué à quatre reprises face aux Turinois, notamment en étant le grand artisan de la victoire en finale de la Coupe d'Italie 2022 (4-2 a.p.), auteur de l'égalisation peu avant la 90e avant d'inscrire le but du 3-2 en prolongation.

Les supporters bianconeri ne l'ont sans doute pas oublié. Avec la crainte légitime de voir Perisic à nouveau briller face à eux.