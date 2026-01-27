  1. Clients Privés
Ligue des champions Une dernière journée folle et à suspense

ATS

27.1.2026 - 18:37

Comme l'an dernier, la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s'annonce totalement folle mercredi avec 18 matches programmés en même temps. Seuls trois points séparent la 3e de la 15e place.

Journée folle le 28 janvier ! Lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le coup d'envoi des 18 matches sera donné à 21h00. Avec blue Sport, tu peux suivre les matches en direct et ne manquer aucun but.

Keystone-SDA

27.01.2026, 19:04

Parmi les cadors européens, seuls Arsenal, 1er du classement, sept victoires en sept matches, et le Bayern Munich, 2e, seulement battu par les Gunners 3-1 lors de la 5e journée, sont d'ores et déjà assurés de rallier les huitièmes de finale sans passer par les barrages.

Treize autres équipes, dont le Paris Saint-Germain, les Espagnols du Real Madrid, de l'Atlético Madrid et du Barça, et les cinq autres clubs anglais notamment (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle), peuvent encore espérer éviter les barrages, qu'elles disputeront a minima.

L'incertitude est totale puisque les formations classées de la 3e place (Real Madrid) à la 15e place (Juventus) se tiennent en trois points. Déjà éliminés, Francfort, Prague, Villarreal et Almaty sont les quatre seuls clubs qui n'ont plus rien à espérer de cette ultime soirée.

Choc au Parc

Le choc de cette huitième journée a lieu au Parc des Princes où le PSG, 6e et virtuellement qualifié pour les huitièmes, reçoit Newcastle, 7e avec le même nombre de points (13 points). Les Magpies sont un mauvais souvenir pour les Parisiens en Ligue des champions: il y a deux ans, les Anglais s'étaient imposés 4-1 à domicile en phase de groupes avant de faire match nul 1-1 à Paris.

Une victoire, combinée à la différence de buts très favorable du tenant du titre (+10), lui assurerait sauf résultats baroques de ses rivaux à 13 pts une place dans le top 8, ce qui lui éviterait le barrage de février et lui assurerait de recevoir son match retour en huitièmes de finale.

Sèchement battu par Liverpool 3-0 au Vélodrome il y a une semaine, l'Olympique de Marseille peut assurer sa place en barrage à Bruges, 27e, virtuellement éliminé et donc dans l'obligation de s'imposer pour espérer voir les barrages.

Un match nul peut suffire aux Olympiens pour se qualifier, mais il leur faudra quoi qu'il en soit un concours de circonstances très favorable pour se hisser jusqu'à la 16e place et devenir ainsi tête de série en barrage.

Naples et Benfica en grand danger

L'AS Monaco de Denis Zakaria et Philipp Köhn a encore moins de marge de manoeuvre. En perdition en championnat où ils restent sur cinq matches sans victoire et quatre défaites, les Monégasques, éparpillés 6-1 par le Real Madrid la semaine dernière, jouent leur avenir face à la Juventus.

La Veille Dame, 5e de Serie A, est qualifiée pour les barrages mais peut encore espérer rallier directement les huitièmes. Monaco n'a pas ce luxe et doit l'emporter pour être sûr de poursuivre son aventure européenne.

Le point chaud de la journée se déroule à Naples, où le Napoli, 4e de la Serie A mais 25e en C1 et donc virtuellement éliminé, doit battre Chelsea (8e) pour pouvoir participer aux barrages.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, 3e avec 15 points, ont un pied en huitièmes mais se déplacent à Benfica (29e avec 6 pts), autre habitué des joutes européennes en grand danger qui devra arracher, à domicile, une place en barrage.

Le dernier match d’Arsenal en LDC

Inter – Arsenal 1-3

Inter – Arsenal 1-3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

