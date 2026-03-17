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Ligue des champions Une folle remontada du Sporting brise le rêve de Bodø/Glimt !

Nicolas Larchevêque

17.3.2026

Le conte de fées vécu par Bodo/Glimt en Ligue des champions a brutalement pris fin à Lisbonne. En 8es de finale retour, le Sporting a en effet battu les Norvégiens 5-0 ap.

Sporting CP – Bodø/Glimt 5-0 ap

Sporting CP – Bodø/Glimt 5-0 ap

UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26

17.03.2026

Keystone-ATS

17.03.2026, 21:23

17.03.2026, 21:40

Bodo/Glimt semblait pourtant bien placé après son net succès 3-0 lors du match aller. Mais face aux champions du Portugal, la formation norvégienne n'a cette fois pas eu voix au chapitre, étant nettement dominée.

Ligue des champions. Valverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Ligue des championsValverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Le Sporting a refait son retard lors du temps réglementaire par Inacio (34e), Pedro Goncalves (61e) et Luis Suarez (78e/penalty) avant d'arracher la qualification lors des prolongations par Araujo (92e) et Nel (121e). Les Portugais ont livré une très bonne prestation et ont au final mérité de rejoindre les quarts de finale.

Retour sur le match aller

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

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