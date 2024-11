Une «grave erreur» qui a conduit le PSG vers un revers «gênant»

«Nous n'étions pas très loin» du Bayern Munich, a déclaré Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, battu (1-0) mardi lors de la 5e journée de Ligue des champions. Selon lui, l'expulsion d'Ousmane Dembélé, une «grave erreur», a précipité la défaite des Parisiens.

Bayern – PSG 1-0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

AFP Nicolas Larchevêque

«En première mi-temps nous n'étions pas très loin, mais nous n'avons pas su surmonter leur pressing. Ils récupéraient haut et notre pressing n'était pas bon, on ne récupérait pas dans leur moitié de terrain», a estimé Luis Enrique en conférence de presse.

«Au début de la deuxième période, il y a eu des raisons d'espérer. On a pu créer du danger, mais il y a eu cette exclusion (ndlr : d’Ousmane Dembélé), qui était une grave erreur envers le collectif», à la 57e minute, a ajouté le coach. Mais «on est restés dans le match jusqu'à la fin», a-t-il salué.

«Plus que de la colère, je parlerais plutôt de frustration parce que je n'ai jamais vu mes joueurs capables de changer le cours en première mi-temps», a souligné le technicien espagnol.

«Les défaites sont gênantes»

Pourquoi avoir aligné au poste de gardien Matvey Safonov, qui a commis une erreur donnant le but, à la place de Gianluigi Donnarumma ? «On savait que le Bayern allait faire ce type de pressing donc je pensais que Safonov était meilleur pour le surmonter».

«Les défaites sont gênantes mais ça permet d'avoir des informations sur les joueurs pour le futur, voir où l'on va», «qui est performant et qui l'est moins, et à quel match», a encore dit Luis Enrique.

Désormais, «il faut que l'on gagne les trois derniers matches sinon on risque d'être éliminés», a-t-il prévenu, alors que le PSG n'a que quatre points. «A l'attaque pour les trois derniers matches !»

Vincent Kompany «satisfait»

De son côté, l'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany, «satisfait» de la soirée malgré un manque d'efficacité offensive, a affirmé que l'équipe tenterait d'accrocher le top 8.

«Nous avons beaucoup de beaux joueurs, de belles personnalités», et autre bon signe: «à l'entraînement j'ai constaté que nos attaquants n'avaient pas envie d'affronter nos défenseurs», a souri Vincent Kompany.