Ligue des champions Une première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !

Nicolas Larchevêque

16.9.2025

Première journée et première surprise. Le club belge de l’Union Saint-Gilloise, qui effectuait ses premiers pas en Ligue des champions, s’est en effet largement imposé sur le pelouse du PSV Eindhoven (1-3) en ouverture de la phase de ligue mardi. Dans l’autre match débuté à 18h15, Arsenal a battu l’Athletic à Bilbao (0-2).

Athletic Club – Arsenal 0-2

Athletic Club – Arsenal 0-2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Keystone-ATS

16.09.2025, 20:42

16.09.2025, 23:55

Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue. Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

Débuts en fanfare pour l’Union SG

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.

PSV – Union SG 1-3

PSV – Union SG 1-3

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

La 1ère journée