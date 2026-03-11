Valverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

  1. Clients Privés
Ligue des champions Valverde éteint City, Bodö/Glimt et le PSG frappent également fort

Clara Francey

11.3.2026

Le Real Madrid et le PSG sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Espagnols ont dominé Manchester City 3-0 alors que les Français ont dominé Chelsea 5-2.

Real Madrid – Manchester City 3-0

Real Madrid – Manchester City 3-0

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Keystone-ATS

11.03.2026, 22:56

11.03.2026, 23:11

Pas de Mbappé, pas de problème pour ce huitième de finale aller. Le Real a réussi une première mi-temps parfaite pour mettre Manchester City groggy sous les yeux du Français blessé à un genou.

Et un homme a décidé d'enfiler son costume de super-héros, c'est l'Uruguayen Federico Valverde. Le milieu de terrain s'est montré irrésistible lors des 45 premières minutes. Il a signé un triplé en 22 minutes avec l'ouverture du score à la 20e, le 2-0 à la 27e et un 3-0 magnifique après un petit coup du sombrero sur un Citizen dans la surface.

Les Madrilènes auraient pu saler l'addition en deuxième mi-temps si Vinicius n'avait pas buté sur Donnarumma lors de son penalty de la 58e. Les joueurs de Pep Guardiola devront donc sortir le grand jeu s'ils ambitionnent de se qualifier pour les quarts. Ils auraient pu réduire la marque à la 74e mais Courtois a sorti un arrêt du pied décisif.

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Kvaratskhelia décisif

Au Parc des Princes, le tenant du titre a attendu les derniers instants pour véritablement prendre le large. Mais le tournant du match fut certainement le 3-2 de Vitinha à la 74e après une horreur de dégagement du portier Jörgensen qui a donné le ballon à Barcola pour finalement le voir arriver sur le pied du Portugais qui a ajusté un petit lob pour redonner l'avantage aux Parisiens.

Car bien que Paris dominait, on sentait Chelsea tout à fait capable d'aller marquer. Et puis à la 86e, Kvaratskhelia y est allé d'une somptueuse frappe enroulée du droit pour donner deux longueurs d'avance au PSG. Le Géorgien a ensuite ajouté un cinquième but dans les arrêts de jeu pour ce qui sera sûrement le but de la qualification pour les Parisiens.

PSG – Chelsea 5-2

PSG – Chelsea 5-2

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Arsenal se contente d'un nul

Auteur du parcours parfait en phase de groupe, Arsenal s'est montré poussif sur la pelouse de Leverkusen. Les Anglais ont arraché un nul en fin de rencontre (1-1) grâce à un penalty de Kai Havertz.

Ligue des champions. Arsenal arrache le nul à Leverkusen grâce à un penalty généreux

Ligue des championsArsenal arrache le nul à Leverkusen grâce à un penalty généreux

Dans six jours, les hommes de Mikel Arteta devront afficher un visage plus conquérant et seront dans l'obligation de s'imposer sur leur pelouse de l'Emirates, pour passer en quarts de finale d'une compétition dont ils font figure de favoris après leurs huit victoires en huit matches pendant la phase de groupe.

Dans le quatrième et dernier match de la soirée, Bodo/Glimt a dominé le Sporting 3-0.

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

