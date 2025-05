Yann Sommer sacré ? Suivez la finale PSG - Inter Milan en direct !

C’est le grand soir ! La finale de la Ligue des champions a lieu ce samedi soir à Madrid. Cette partie verra s’affronter le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan. Le club français tentera de décrocher son premier trophée dans la plus prestigieuse des compétitions, tandis que Yann Sommer et les Italiens voudront apporter à leur équipe un quatrième sacre en C1, le premier après celui en 2010 sous l’ère José Mourinho.

La finale de la Ligue des champions est à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport», dès 21h00.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Paris Saint-Germain - Inter Milan

live Paris Saint-Germain - FC Internazionale Milano sa 31.05. 19:55 - 00:30 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - FC Internazionale Milano Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement a commencé

Yann Sommer en finale : «Ma préparation reste la même» Quelques jours avant la finale de la Ligue des champions à Munich, le gardien de l'Inter Yann Sommer s'est confié à blue Sport : "Une finale, c'est quelque chose de grand". 30.05.2025

Désiré Doué : «Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne» Deuxième finale d'UEFA Champions League pour le PSG, qui rêve d'un premier titre à ce niveau. Les Parisiens abordent ce duel contre l'Inter Milan avec le plein de confiance. 28.05.2025

Les temps forts de demi-finales retour

Inter – Barcelona 4-3 ap UEFA Champions League // Demi-finale retour // Saison 24/25 06.05.2025