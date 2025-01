La dernière journée de la première phase de la Ligue des champions est au programme mercredi soir dès 21h00. Déjà certain d'être éliminé depuis longtemps, YB a pour ambition de sauver l'honneur, ou ce qu'il en reste.

Derniers du classement avec sept défaites en autant de matches, les Young Boys reçoivent Etoile Rouge Belgrade avec l'espoir d'éviter un zéro pointé qui ferait vraiment tache pour le football suisse. Les Serbes, eux aussi déjà éliminés, n'ont pas non plus illuminé cette phase de ligue, avec un improbable succès (5-1 contre le VfB Stuttgart) et six défaites pour un 32e rang provisoire sur 36 équipes en lice.

Depuis l'arrivée récente de Giorgio Contini sur le banc bernois, YB est en totale panne d'efficacité. En trois matches sous la houlette de l'ancien assistant de Murat Yakin en équipe de Suisse, la formation du Wankdorf n'a jamais trouvé le chemin des filets: deux 0-0 en Super League face à Winterthour et Grasshopper, ainsi qu'une défaite 1-0 à Glasgow face au Celtic.

Quoi qu'il advienne mercredi contre l'Etoile Rouge Belgrade, le bilan du champion de Suisse dans cette Ligue des champions restera extrêmement décevant. Avec la moins bonne attaque (3 buts marqués) et la deuxième pire défense (23 buts encaissés), YB a été déficient dans tous les domaines. Les Bernois ont vraiment fait mentir ceux qui pensaient après le tirage au sort qu'il y avait de la place pour qu'ils figurent dans le top 24 et jouent les barrages.

