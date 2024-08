«Lanterne rouge» de Super League, les Young Boys signeront-ils ce mardi à Istanbul l’un des plus grands exploits de leur riche histoire? Eliminer Galatasaray ferait effectivement date.

Filip Ugrinic devra sortir un gros match pour qu'YB passe. KEYSTONE

ATS

Six jours après leur succès 3-2 au match aller acquis sur un doublé de Joël Monteiro et sur un penalty de Filip Ugrinic, les Bernois sont convaincus que le coup sera jouable dans ce match retour où l’enfer leur est promis. Malgré toutes ses individualités, Galatasray a en effet laissé entrevoir bien des manques au Wankdorf, dus à la fois à un jeu collectif déficient et à une suffisance coupable. Mais portés par leur public, les Turcs devraient, en toute logique, renverser la situation pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des Champions dont le ticket d’entrée se chiffre à 18,6 millions d’euros.

Une preuve à apporter

Les Young Boys devront vraiment livrer le match parfait pour gagner un quatrième play-off en Ligue des Champions après leurs succès contre le Dinamo Zagreb en 2018, Ferencvaros en 2021 et le Maccabi Haïfa l’an dernier. Seulement, ils n’ont pas encore apporté la preuve depuis le début de la saison qu’ils étaient capables de bien défendre. Mardi dernier, ils furent ainsi incapables de neutraliser le joker Michy Batshuayi. Introduit à la 66e, le Belge a signé un doublé pour remettre son équipe dans le match. S’il est associé d’entrée de jeu ce mardi avec Mauro Icardi, les défenseurs bernois risquent de traverser une soirée bien pénible.

La grande question est de savoir qui défendra la cage bernoise. Touché à l’épaule mercredi dernier en première mi-temps, David Von Ballmoos a dû céder sa place à Marvin Keller, auteur d’une performance contrastée dans la mesure où il a réussi des arrêts déterminants avant que sa responsabilité ne soit engagée sur les deux buts de Batshuayi. A 22 ans, le Zurichois, s’il est effectivement titularisé, saura-t-il faire face à la pression de l’enjeu? Son entraîneur, qui l’a dirigé la saison dernière à Winterhour, en est pleinement convaincu.

A Ugrinic et à Monteiro de jouer

Les Bernois savent parfaitement qu’ils ne pourront pas uniquement défendre le 0-0 pour avoir une chance de se qualifier. Leur salut passera par le jeu. Brillant au match aller, Filip Ugrinic sera l’atout maître des Bernois. L’international, qui évolue un cran plus haut désormais, sait trouver les bons décalages, sait aussi exploiter la vitesse d’un Monteiro. En l’absence de Meschack Elia blessé et qui ne semble plus vraiment depuis quelques semaines être pleinement impliqué dans le projet YB, le Valaisan doit endosser désormais de nouvelles responsabilités. A deux jours de l’annonce de la liste de Murat Yakin pour les deux premières rencontres de la Ligue des Nations, Joël Monteiro, comme Filip Ugrinic d'ailleurs, serait bien avisé de briller à Istanbul. Les deux hommes ont, faut-il le rappeler, raté le train de l'Euro.

ld, ats