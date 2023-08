Jackpot pour YB qui tire le tenant du titre Manchester City !

Groupe A : FC Bayern München (ALL), Manchester United (ANG), FC Copenhagen (DEN) et Galatasaray AŞ (TUR).

Groupe B : Sevilla FC (ESP), Arsenal FC (ANG), PSV Eindhoven (NED) et RC Lens (FRA).

Groupe C : SSC Napoli (ITA), Real Madrid CF (ESP), SC Braga (POR) et 1. FC Union Berlin (ALL).