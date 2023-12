Quatre points en six matches ne constituent pas un bilan exceptionnel. Mais les Young Boys ont réussi dans cette campagne de la Ligue des champions, ce qu'ils avaient manqué lors de leurs deux premières participations.

Young Boys : objectif atteint malgré un petit bémol. KEYSTONE

Les Bernois ont donc rempli leur principal objectif au cours de cette phase de poules. Avec leur troisième place, ils se retrouveront en Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui n'était de loin pas évident comme le fut déjà leur qualification pour la Ligue des champions. Avec ces changements effectifs depuis la saison 2018-2019, l'UEFA a rendu encore plus difficile l'accession à la compétition reine pour les clubs hors des grands championnats européens.

Les matches des Young Boys ont été particulièrement attrayants au Wankdorf. Les équipes de l'acabit de Leipzig et de Manchester City ont été malmenées, les deux fois, les Bernois auraient pu prétendre à un point. Et contre Etoile Rouge Belgrade, l'équipe de l'entraîneur Raphael Wicky a décroché avec une certaine réussite la victoire, qui lui assurait de passer l'hiver dans la peau d'un Européen.

En regard de ses bonnes performances, le résultat est un peu décevant d'un point de vue suisse avec seulement quatre points au compteur. C'est la même chose qu'en 2018 et même un de moins qu'en 2021, lorsqu'ils se classèrent quatrièmes de leur poule.

Un constat amer

Contre les deux meilleures équipes du groupe, les Young Boys sont repartis les mains vides. Face au champion de Serbie, ils avaient concédé l'égalisation à la 88e minute. Même lors de leur dernier match contre un Leipzig largement remanié, le champion de Suisse a eu une bonne chance de gratter un point. «C'est un peu amer de faire une nouvelle fois bonne figure dans un match et de se dire qu'un peu plus était possible, relevait Sandro Lauper. Nous devons simplement jouer plus intelligemment à ce niveau.»

L'assurance avec laquelle les Young Boys dominent en Super League et leur aide parfois de gagner des matches dans lesquels ils n'ont pas dominé, ne le permet pas sur la scène internationale. Cela s'est vu particulièrement dans la dernière partie contre Leipzig lorsque les Bernois pressaient dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation, ils ont agi avec précipitation et manque de précision.

Le souvenir de Leverkusen

Les points manqués auraient fait du bien au classement de l'UEFA, établi sur les cinq dernières saisons. Certes, ce n'était pas la principale préoccupation des Bernois, mais cela les concerne tout de même d'assez près. C'est selon ce classement qu'est défini le nombre de places européennes par pays. Par exemple, les champions des nations du top 10 se voient tous attribuer une place fixe en Ligue des champions. La Suisse se trouve actuellement de peu en dehors du top 10, mais l'écart devant, et aussi derrière elle, est mince.

Les Young Boys disputeront donc en février les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Ils s'y étaient déjà retrouvés au cours de la saison 2020-2021 avec un exploit contre Bayer Leverkusen à la clé. Avec deux succès (4-3, 2-0), ils avaient eu le droit d'affronter l'Ajax Amsterdam en huitièmes de finale où ils furent largement dominés (0-3, 0-2).

Leur adversaire sera désigné lundi prochain lors du tirage au sort à Nyon.

lemi, ats