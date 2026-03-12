La Premier League pourrait vivre une véritable débâcle en Ligue des champions. Aucun des six clubs anglais engagés n’a remporté son match aller des 8es de finale. Trois d’entre eux ont même subi de lourdes défaites.

Erling Haaland et Marc Guehi après la défaite 3-0 sur la pelouse du Real Madrid. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les clubs anglais, pourtant, avaient largement dominé la compétition avant ces 8es de finale, qualifiant cinq de ses six représentants pour le tableau à élimination directe sans devoir passer par les barrages. Mais après les matches aller de mardi et mercredi, au moins la moitié des équipes de la fière Albion risque de passer à la trappe.

Seuls Arsenal et Newcastle ont évité la défaite mercredi (1-1 à l'aller, respectivement contre Leverkusen, en Allemagne, et face à Barcelone, à domicile).

Liverpool en revanche devra effacer la défaite 1-0 subie en Turquie contre Galatasaray, tandis que Tottenham, Manchester City et Chelsea aborderont leurs matches retour avec un handicap de trois buts.

Le «complexe» de City face au Real

Manchester City pouvait pourtant penser que cette fois serait la bonne face au Real Madrid, fragilisé par les blessures et des tensions internes. Mais le 3-0 encaissé en Espagne, suite à un superbe triplé de Valverde, risque bien de valoir aux Citizens une troisième élimination consécutive face aux Madrilènes, et même la quatrième sur les cinq dernières saisons en compétition européenne.

«Je n’ai pas le sentiment que l’équipe a mal joué, mais le résultat parle de lui-même», a reconnu l’entraîneur Pep Guardiola. Son équipe devra tenter, mardi prochain au retour, de mobiliser ses supporters et de retrouver sa dynamique positive

Même topo du côté de Chelsea, défait 5-2 par le PSG. «Quand on regarde le score, ça fait mal, car pendant 75 minutes nous étions dans le match», a estimé le coach des Blues Liam Rosenior. Un but annulé à la 79e, qui aurait pu permettre à son équipe de revenir à 3-3, précédé peu auparavant d'une grossière erreur du gardien Filip Jörgensen qui a permis au PSG d'inscrire le troisième 3e but, lui restent sur l'estomac.

La veille, Tottenham, battu 5-2 par l'Atletico Madrid en Espagne, avait vécu une soirée plus difficile encore. Antonín Kinsky, le gardien remplaçant, est allé rechercher la balle à trois reprises au fond de ses filets en l'espace de 17 minutes seulement. Le coach Igor Tudor, dans le souci de préserver ses titulaires pour les matches décisifs qui se profilent en Premier League, l'avait mis dans le onze de départ alors que Kinsky n'avait joué que deux matches de Coupe de la Ligue durant la saison. Mauvais calcul.

Une absence de tout club anglais en quarts de finale serait une première depuis onze ans. On n'en est pas là, mais ce scénario catastrophe ne peut pas être écarté après les douches froides de ce milieu de semaine.