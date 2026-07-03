Filippo Colombo sera absent du circuit, pour une durée indéterminée. Le Tessinois de 28 ans a annoncé sur Instagram s'être fracturé le péroné lors d'une chute à l'entraînement lundi.

Filippo Colombo a été victime d'une fracture du péroné à l'entraînement.

VTT Filippo Colombo sur le flanc pour une durée indéterminée

«Je suis totalement déçu de manquer l'étape de Coupe du monde à La Thuile ce week-end. Mais ça fait malheureusement partie des duretés de ce sport», écrit Colombo.

Une opération ne sera pas nécessaire. Colombo occupe la 4e place du général de la Coupe du monde, après quatre étapes sur neuf. Il est le deuxième Suisse derrière Dario Lillo.