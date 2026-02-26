  1. Clients Privés
Plus de club suisse en Europe Carlos Varela : «On doit s’inquiéter pour le foot suisse...»

Nicolas Larchevêque

26.2.2026

Avec l’élimination du Lausanne-Sport jeudi soir en Conference League, le football suisse n’a plus aucun représentant sur la scène européenne. Une situation qui inquiète nos consultants Carlos Varela et Massimo Lombardo, présents sur le plateau de blue Sport. Retrouvez leurs impressions dans la vidéo ci-dessous.

Carlos Varela : «Ça fait un moment qu’on doit s’inquiéter pour le foot suisse»

Carlos Varela : «Ça fait un moment qu’on doit s’inquiéter pour le foot suisse»

Avec l’élimination du Lausanne-Sport jeudi soir en Conference League, le football suisse n’a plus aucun représentant sur la scène européenne. Une situation qui inquiète nos consultants Carlos Varela et Massimo Lombardo.

26.02.2026

Rédaction blue Sport

26.02.2026, 23:45

Conference League. Désillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Conference LeagueDésillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Europa League. Renversants, Olivier Giroud et Lille poursuivent leur route

Europa LeagueRenversants, Olivier Giroud et Lille poursuivent leur route

Les temps forts de la soirée

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1-2 (1-1 à l’aller)

Lausanne – Sigma Olmütz 1-2

Lausanne – Sigma Olmütz 1-2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1-2 (3-0 à l’aller)

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1-2

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1-2

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Stuttgart - Celtic 0-1 (4-1 à l’aller)

Stuttgart – Celtic 0-1

Stuttgart – Celtic 0-1

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

