Avec l’élimination du Lausanne-Sport jeudi soir en Conference League, le football suisse n’a plus aucun représentant sur la scène européenne. Une situation qui inquiète nos consultants Carlos Varela et Massimo Lombardo, présents sur le plateau de blue Sport. Retrouvez leurs impressions dans la vidéo ci-dessous.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Les temps forts de la soirée

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1-2 (1-1 à l’aller)

Lausanne – Sigma Olmütz 1-2 UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1-2 (3-0 à l’aller)

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1-2 UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 26.02.2026

Stuttgart - Celtic 0-1 (4-1 à l’aller)