Peter Zeidler «Beau d'affronter une grande équipe de l'histoire du foot italien»

ATS

17.12.2025 - 19:00

Le Lausanne-Sport veut «se faire plaisir» face à la Fiorentina, jeudi en Conference League (21h00). «Les joueurs vont savourer ce match dès la 1re minute», promet leur entraîneur Peter Zeidler.

Peter Zeidler attend avec impatience le match de jeudi soir.
Peter Zeidler attend avec impatience le match de jeudi soir.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.12.2025, 19:00

17.12.2025, 19:10

«C'est vraiment un match très spécial, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes présentes ici. On comprend tout de suite l'importance du foot en Italie», a lâché le technicien allemand, qui faisait face à davantage de journalistes transalpins que suisses mercredi en conférence de presse.

Conference League. Le Lausanne-Sport sans pression face à une Fiorentina en crise

Conference LeagueLe Lausanne-Sport sans pression face à une Fiorentina en crise

«Le sentiment qui prédomine, c'est notre grande joie de disputer ce match. Cela résume tout. Et on veut la montrer sur le terrain demain», a déclaré Zeidler, toujours aussi affable lorsqu'il s'adresse aux médias.

«Une grande équipe»

Le mentor du LS s'exprimait à côté de son capitaine Olivier Custodio, qui a également partagé son excitation à l'idée d'affronter la Viola, même si cette dernière traverse une crise profonde en Serie A.

«C'est une date que l'on avait cochée dans notre calendrier dès le tirage», a-t-il assuré. «C'est beau d'affronter un club avec un tel héritage, une grande équipe de l'histoire du championnat italien. On attend ce match avec impatience. On se réjouit d'être au stade demain dans un stade quasiment plein.»

Lausanne disputera toutefois ce match de gala sans plusieurs joueurs. Le «surdoué» Gaoussou Diakité – dixit Peter Zeidler – a rejoint en début de semaine la sélection malienne avec laquelle il s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier).

Sans Beloko ni Al Saad

Le staff lausannois doit également composer sans le milieu Nicky Beloko (cuisse) ni l'attaquant Muhannad Al Saad (pied), qui aurait pu être une option pour remplacer Diakité. Mais «il y a d'autres joueurs qui attendent ce moment pour s'illustrer», a souligné le coach du LS.

Ce dernier a été interrogé sur les derniers résultats de son équipe. Lausanne reste sur trois matches nuls et vierges contre Lugano et Bâle en Super League et face à Kuopio lors de la dernière journée de Conference League.

Super League. Le crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano

Super LeagueLe crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano

«Chez moi, le verre est toujours à moitié plein», a-t-il répondu en levant une bouteille d'eau bien remplie. Avant de plaisanter: «On n'a pas marqué, mais on n'a pas fait grève. La grève, c'est ailleurs.» Une petite référence aux récentes mobilisations de la fonction publique à Lausanne.

«On n'est pas encore arrivé»

«Le plus important dans tout ça, c'est qu'on n'a pas encaissé de but. En Finlande, ce n'était pas un match grandiose de notre part, mais on n'a pas craqué en fin de match pour aller chercher ce point qui nous rapproche de la qualification», a poursuivi Zeidler.

Conference League. Le Lausanne-Sport piétine et joue à se faire peur en Finlande

Conference LeagueLe Lausanne-Sport piétine et joue à se faire peur en Finlande

Actuellement 16e de la phase de ligue, Lausanne est en effet pratiquement assuré de terminer parmi les 24 premiers et ainsi disputer un barrage d'accession aux 8es de finale en février.

«On n'est pas loin, mais on n'est pas encore arrivé», a tempéré l'ancien entraîneur de Saint-Gall. «Il peut toujours y avoir des surprises lors de la dernière journée. Mais on veut jouer en printemps en Europe. C'était notre rêve, c'est désormais notre objectif.»

