Conference League Le Lausanne-Sport piétine et joue à se faire peur en Finlande

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

Le Lausanne-Sport continue de piétiner en Conference League. Le club vaudois a été contraint au nul (0-0) par KuPS Kuopio jeudi en Finlande et devra se battre pour sa qualification la semaine prochaine contre la Fiorentina.

KuPS – Lausanne 0-0

KuPS – Lausanne 0-0

UEFA Conference League | Matchday 5 | Saison 25/26

11.12.2025

Keystone-ATS

11.12.2025, 22:52

11.12.2025, 23:03

Lausanne a fait le minimum syndical lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Conference League. A Tampere face au KuPS Kuopio, les Vaudois ont obtenu le point du nul (0-0).

Face à une équipe finlandaise qui a terminé son championnat début novembre, les Vaudois auraient dû en profiter pour mettre du rythme. S'ils ont été dominateurs dans l'ensemble, ils ont bien failli tout perdre à plusieurs reprises.

Europa League. Après YB, Bâle bute à son tour contre Aston Villa

Europa LeagueAprès YB, Bâle bute à son tour contre Aston Villa

Tour d'abord à la 69e lorsque Morgan Poaty est intervenu sur un attaquant adverse dans la surface. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre a logiquement donné un corner aux Finlandais plutôt qu'un penalty. Et puis à la 86e, lorsque Carlo Letica a sauvé devant le Polonais Parzyszek. Ou encore deux minutes plus tard sur une nouvelle opportunité des Nordiques.

Côté vaudois, le match aurait sans doute été différent si à la 63e Diakité avait ouvert le score au lieu de frapper le poteau. Ou s'il avait transmis le ballon à Bair qui était parfaitement placé.

Le LS en est à 8 points et occupe la 16e place. Tout est très serré puisque le 24e et dernier qualifié provisoire compte 7 points. Il s'agit pour l'instant de Lincoln Red Imps, club de Gibraltar.

Europa League. Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Europa LeagueYoung Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

