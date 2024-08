«Rendre possible l’impossible»: telle est la supplique formulée par Thomas Häberli à la veille de croiser le fer avec Chelsea. Le Servette FC se retrouve bien au pied de l'Everest après la défaite 2-0 à Stamford Bridge.

Le Servette FC de Thimothé Cognat devra réaliser une prestation phénoménale pour renverser Chelsea. ats

ATS

«Nous avons toujours une chance de nous qualifier, lâche l’entraîneur du Servette FC. Il faut toujours y croire.» Mais les raisons d’y croire justement ne sont pas légion. Il y a le score du match aller, l’effectif XXL de Chelsea et l’absence d’un vrai buteur dans leurs rangs pour mesurer l’ampleur de la tâche qui attend les Grenat s’ils entendent se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League.

«Il ne faut pas parler de remontada. On n’en a pas pris quatre ou cinq à Chelsea, souligne avec force Thimothé Cognat. Il y a «seulement» 2-0. Si nous marquons vite, tout peut s’enflammer.» Portés par un stade comble – 28'000 spectateurs dont 1200 supporters londoniens -, le demi et ses coéquipiers rêvent de réussir une entame parfaite pour que cette rencontre propose un véritable duel. L’état de la pelouse, qui est infectée par un champignon, peut également peser sur les débats.

«Nous aurions pu, c'est vrai, marquer à Londres pour nous donner une plus grande chance de nous qualifier, poursuit Thimothé Cognat. On a pu mesurer lors de ce match aller que les détails ont une grande importance. Et on en a payé le prix fort.»

En mode «Braveheart»

Malgré les discours de l’entraîneur et du joueur et cette faculté aussi de se sublimer dans les grandes occasions, le Servette FC risque de revenir très vite sur terre. Victorieux 6-2 à Wolverhampton dimanche, le Chelsea d’Enzo Maresca semble taillé cette saison pour revenir au plus haut niveau. Et même si l’entraîneur italien procèdera à un très large turnover, les Blues pourront forcer la décision à tout instant grâce à la classe individuelle de ses joueurs.

«C’est Chelsea en face, soupire Thimothé Cognat. Avec 55 joueurs, l’entraîneur peut changer trois fois son onze... Mais demain sur la pelouse, cela sera onze hommes contre onze autres!» Une façon de basculer en mode «Braveheart « façon Mel Gibson pour se donner du courage.

Les missions proposées ce jeudi au FC Lugano et au FC St.Gall, si elles sont périlleuses, seront moins ardues. A Istanbul face au Besiktas, le FC Lugano espère offrir au football suisse un second succès de prestige contre un grand de Turquie deux jours après l’exploit des Young Boys face au Galatasray. Après avoir arraché le nul 3-3 à l’aller, les Tessinois se qualifieront pour la phase de Ligue de l’Europa League s’ils rééditent leur succès 3-2 du 5 octobre dernier à Istanbul face à ce même Besiktas dans une rencontre où ils avaient été menés 2-0 jusqu’à la 81e minute.

Quitte ou double aussi pour le FC St. Gall

Si Lugano est assuré d’être reversé en Conference League en cas de défaite à Istanbul, le FC St. Gall livrera comme le Servette FC un quitte ou double. A Trabzon, la formation d’Enrico Maassen espère s’ouvrir les portes d’une deuxième campagne européenne onze ans après avoir éliminé le Spartak Moscou en play-off de l’Europa League.

En Turquie, Enrico Maassen estime que «tout est ouvert». Le 0-0 du match aller ne place pas les Saint-Gallois en ballottage favorable même si Lugano, l’an dernier et les Young Boys mardi ont démontré qu’un club suisse peut très bien gagner en Turquie.

ld, ats