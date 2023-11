Lugano est revenu les mains vides de son déplacement en Belgique. Lors de la 4e journée de Conference League (groupe D), les bianconeri ont été battus 2-0 par le Club Bruges.

Club Brugge – Lugano 2-0 UEFA Conference League, Groupe D, Matchday 4 09.11.2023

Thiago a inscrit le premier but à la 62e sur un penalty provoqué par Mahmoud, auteur d'une charge sur Buchanan. Les Belges – pour qui Jutgla a manqué un autre penalty à la 85e – ont globalement dominé et se sont montrés plus dangereux que des Tessinois timides sur le plan offensif. Sur un coup franc dévié par le mur, Vanaken a finalement signé le 2-0 (96e).

Cette défaite, la deuxième contre cet adversaire après le 3-1 concédé au Letzigrund voici deux semaines, laisse Lugano dans une position difficile. Bruges mène avec 10 points devant les Norvégiens de Bodo/Glimt (7), alors que les bianconeri en comptent 4 et Besiktas Istanbul 1. Le prochain match des Luganais, le 30 novembre en Norvège, sera donc crucial quant à leurs espoirs de rester européen en 2024.

ats