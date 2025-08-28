  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Crucifié par le Shakhtar, Servette ne parvient pas à imiter Lausanne

Gregoire Galley

28.8.2025

Le Servette FC n’aura pas un destin européen cette saison. Malgré tout leur courage, les Grenat ont été logiquement éliminés par le Shakhtar Donetsk en barrage de la Conference League.

Samuel Mraz et Servette ne disputeront pas la phase de ligue de la Conference League.
Samuel Mraz et Servette ne disputeront pas la phase de ligue de la Conference League.
ats

Keystone-ATS

28.08.2025, 23:35

28.08.2025, 23:39

Tenus en échec au match aller à Cracovie (1-1), les Ukrainiens se sont imposés 2-1 à Genève. La décision est tombée à la 112e minute. Après un ballon perdu par Jérérmy Guillmenot à mi-terrain, Elias a conclu une percée dans l’axe du Shakhtar. Depuis de longues minutes, on savait que le salut des Servettiens ne pouvait passer que par l’épreuve des tirs au but tant la supériorité tant technique que physique des Ukrainiens était manifeste.

Comme au match aller, le Servette FC avait toutefois eu le bonheur d’ouvrir le score. Après avoir trouvé le poteau à la 43e, Lilian Njoh était à la 52e à la conclusion d’une rupture magnifique «couronnée» par une passe décisive délicieuse de Miroslav Stevanovic. Même si le Shakhtar avait exercé une domination sans partage, cette réussite n’était pas le fruit du hasard. On sentait les Grenat vraiment capables de faire mal dans la verticalité.

Malheureusement, le Servette FC perdait la main à la 70e minute après une faute inutile de Bradley Mazikou pour un penalty transformé par Kevin. A 1-1, tout était à refaire pour des Genevois dont le souci premier était toujours de bien défendre. Avec un Joël Mall à son affaire, ce choix arrêté par Jocelyn Gourvennec était, face à un tel adversaire, sans doute judicieux. Mais il traduit aussi toutes les limites d’une équipe qui ne cesse de régresser depuis des mois.

Conference League. Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

Conference LeagueLe Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

Les plus lus

Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un
Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes
Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz