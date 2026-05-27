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Conference League Crystal Palace et Rayo Vallecano s’affrontent dans une finale inédite

ATS

27.5.2026 - 04:01

La Conference League va connaître son dénouement mercredi, trois jours avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG – Arsenal.

Les joueurs de Crystal Palace sont à une marche d’un premier trophée européen.
Les joueurs de Crystal Palace sont à une marche d’un premier trophée européen.
ats

Keystone-SDA

27.05.2026, 04:01

27.05.2026, 07:42

La deuxième finale continentale du printemps mettra aux prises Crystal Palace au Rayo Vallecano dès 21h à Leipzig.

Les deux équipes visent toutes deux un premier trophée dans une Coupe d'Europe. Les Londoniens, qui sont entraînés par l'Autrichien Oliver Glasner, ont sorti le Shakhtar Donetsk en demi-finale alors que les Madrilènes, coachés quant à eux par l'Espagnol Iñigo Perez, ont écarté Strasbourg à ce stade de la compétition.

Crystal Palace, qui a conclu le championnat d'Angleterre à un modeste 15e rang, reste sur quatre matches sans victoire en Premier League depuis sa demi-finale retour de Conference League. Le Rayo Vallecano, 8e de la Liga espagnole 2025/26, a mieux préparé ce grand rendez-vous avec deux victoires consécutives et une série en cours de neuf matches sans défaite.

Conference League. Oliver Glasner, un collectionneur de titres au caractère bien trempé

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