  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Violation de la multipropriété Crystal Palace débouté par le TAS et privé d’Europa League

ATS

11.8.2025 - 14:10

Crystal Palace jouera bien la Conference League cette saison. Ceci après le rejet de son appel devant le TAS contre son exclusion de l'Europa League, a déclaré l'instance lundi dans un communiqué.

Crystal Palace jouera la Conference League cette saison, et non l’Europa League.
Crystal Palace jouera la Conference League cette saison, et non l’Europa League.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.08.2025, 14:10

11.08.2025, 14:19

Le TAS a confirmé la décision de l'UEFA, qui mi-juillet avait exclu de la C3 le club londonien, «en raison d'une violation de son règlement sur la multipropriété» car Crystal Palace et Lyon, qualifié lui aussi pour l'Europa League, appartenaient tous les deux à l'homme d'affaires américain John Textor.

Community Shield. Crystal Palace mate Liverpool et crée la sensation

Community ShieldCrystal Palace mate Liverpool et crée la sensation

Ce dernier s'est retiré de Crystal Palace début juillet mais trop tard selon l'UEFA, qui avait fixé au 1er mars la date limite pour céder des parts.

Les Londoniens, qui avaient obtenu leur qualification pour l'Europa League en remportant la finale de la Coupe d'Angleterre en mai contre Manchester City, évolueront donc à l'échelon inférieur en Conference League, tandis que Nottingham Forest, 7e de Premier League, prendra la place des «Eagles» en Europa League.

Coupe d'Angleterre. Première étoile pour Palace, saison blanche pour City

Coupe d'AngleterrePremière étoile pour Palace, saison blanche pour City

Les plus lus

Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Deux alpinistes ont fait une chute fatale samedi en Valais
L’assassinat revendiqué par Israël choque la presse internationale
Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»