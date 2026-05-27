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Conference League Sans aucune discussion, Crystal Palace décroche la lune !

ATS

27.5.2026 - 23:05

La Conference League demeure en mains londoniennes. Une année après Chelsea, Crystal Palace a remporté la plus petite, mais sans doute aussi la plus charmante, compétition européenne.

Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0

Crystal Palace – Rayo Vallecano 1-0

UEFA Conference League | Finale | Saison 25/26

27.05.2026

Keystone-SDA

27.05.2026, 23:05

27.05.2026, 23:18

A Leipzig, la formation dirigée pour la dernière fois par Oliver Glasner s’est imposée 1-0 en finale devant le Rayo Vallecano. Ce succès ne souffre aucune discussion. Crystal Palace a exercé une emprise sans partage sur l’adversaire. Les Londoniens ont toutefois dû attendre la 51e minute et un mauvais renvoi d’Augusta Batalla pour concrétiser leur supériorité.

Finale de la Conference League. «La chance d’une vie pour un groupe de potes» : le Rayo croit à l’exploit

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Le portier argentin repoussait, en effet, très mal une frappe d’Adam Wharton. Dans les pieds précisément de Jean-Philippe Mateta qui ne s’est pas fait prier pour profiter de l’aubaine. Cinq minutes plus tard, Crystal Palace aurait dû doubler la mise sans une incroyable malchance avec ce coup-franc de Daichi Kamada qui a touché les deux poteaux sans que la balle de franchisse la ligne.

Un monde de différence

Dépassé par le rythme imprimé par les Londoniens, le Rayo a laissé passer l’orage avant de relever la tête dans le dernier quart d’heure. Mais sans que l’issue de cette finale ne soit remise en question. Entre l’équipe de Premier League et celle de la Liga, il y avait un monde de différence.

Conference League. Crystal Palace et Rayo Vallecano s’affrontent dans une finale inédite

Conference LeagueCrystal Palace et Rayo Vallecano s’affrontent dans une finale inédite

Avec ce succès de Crystal Palace qui survient une semaine après le sacre d’Aston Villa en Europa League face au SC Fribourg en Europa League, la Premier League demeure en course un fabuleux triplé. Il sera réalisé si Arsenal remporte samedi la finale de la Ligue des Champions à Budapest contre le Paris Saint-Germain.

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