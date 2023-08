La saison européenne du FC Bâle est déjà terminée. Les Rhénans ont été sortis au 2e tour qualificatif de Conference League, malgré un succès 2-1 à Kostanai. Le revers 3-1 concédé à l'aller leur a été fatal.

Les Bâlois ont pourtant cru pouvoir remonter ce handicap de deux buts. Ils ont en effet mené 2-0 après des réussites de Kade (26e) et Augustin (32e/penalty). Mais le Tobol a sorti la tête hors de l'eau avant la pause sur un penalty de Déblé (43e).

Aucun but n'a ensuite été marqué en seconde période. Les Kazakhs ont été plus près du 2-2 que Bâle d'un troisième but. Déblé a notamment tiré sur la transversale (57e).

Le FCB a finalement payé très cher son indiscipline du match aller, qu'il avait fini à neuf après avoir mené 1-0 à la mi-temps. Cet échec cuisant, pour un club demi-finaliste de l'édition précédente, ne va pas contribuer à ramener le calme chez les Rotblau, qui sont aussi aux prises avec des soucis financiers.

