Franck Surdez, joueur neuchâtelois de La Gantoise, affronte le FC Lugano jeudi soir en Conference League. L’occasion pour le jeune international suisse M21 de confier ses ambitions en club et son rêve de représenter la Nati à la Coupe du monde 2026. Rencontre.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Franck Surdez refoulera, le temps d’une soirée, une pelouse suisse à l’occasion de la 4e journée de Conference League. L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax se rend ce jeudi soir à Thoune pour y défier le FC Lugano avec La Gantoise, club belge qu’il a rejoint au début l’année. «J’ai un petit pincement au cœur, mais heureux de revenir en Suisse», a reconnu l’ailier de 22 ans dans un entretien accordé à blue Sport.

Après des débuts en Belgique «assez compliqués en raison d’une blessure en fin de saison» qui l’a un peu stoppé dans sa progression, Surdez s’est fait une place en Jupiler Pro League. Il compte ainsi un but pour cinq passes décisives depuis le début de l’exercice. «Je trouve que c'est un peu mérité par rapport au travail qui a été fourni auparavant en salle avec les physios et les préparateurs physiques», estime l’international helvétique M21.

Pour ce dernier, rejoindre la première division belge était un choix évident et essentiel pour la suite de sa carrière. «La Belgique, c'est un championnat qui est assez dynamique et qui donne beaucoup d'opportunités aux jeunes. Il est beaucoup suivi dans toute l'Europe et vu par tous les plus grands clubs. Et surtout il y a l’aspect de la progression qui fait penser la balance», avance-t-il.

«Le Barça ? Un club qui a bercé mon enfance»

Le Neuchâtelois a choisi La Gantoise car il considère le club comme «un bon tremplin pour chaque joueur qui souhaite jouer dans l’un des cinq grands championnats européens». Il ne s’en cache d’ailleurs pas : il espère évoluer dans le top 5 du continent d’ici 12 mois.

Et pourquoi pas dans l'équipe de ses rêves, le FC Barcelone ? «Depuis que je suis petit, je suis fan de ce club. J'étais fan de Lionel Messi et de Neymar. Franchement, ça a bercé mon enfance. Je rêverais de jouer un jour pour ce club», raconte Surdez.

Pour ces prochains mois, l’homme aux 13 réussites sous le chandail xamaxien a également dans le viseur l’équipe de Suisse, dont il était réserviste lors du dernier rassemblement mi-novembre. «La Nati, c’est un objectif. J'espère et je veux jouer la Coupe du Monde 2026», martèle un Franck Surdez décidément rempli d’ambition.