Éliminé en Conference League «Personne n'a parlé dans le vestiaire» - Le LS accuse le coup

ATS

27.2.2026 - 10:20

Éliminé aux portes des 8es de finale de la Conference League, Lausanne a vu son aventure européenne s'arrêter net jeudi. Une fin de match cruelle a laissé place à la frustration et à la tristesse.

Lausanne – Sigma Olmütz 1-2

Lausanne – Sigma Olmütz 1-2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Keystone-SDA

27.02.2026, 10:20

«Personne n'a parlé dans le vestiaire. Je n'ai entendu aucun mot. Cela montre l'étendue de la déception, car se qualifier était possible.» Voilà comment Peter Zeidler, l'entraîneur du LS, a ouvert sa conférence de presse une heure après la défaite 2-1 de ses hommes face aux Tchèques du Sigma Olomouc, une équipe à leur portée.

Conference League. Désillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Conference LeagueDésillusion pour le Lausanne-Sport, mis à la porte en barrages

Cette élimination brutale est venue mettre fin à une aventure débutée il y a plus de sept mois à Skopje, lors de laquelle Lausanne a traversé l'Europe et l'Asie, de Malte au Kazakhstan en passant par la Turquie, la Pologne et la Finlande. Un voyage qui ne devait «jamais s'arrêter», comme l'exhortaient les supporters lausannois sur leur tifo avant le coup d'envoi.

Silence, donc, dans le vestiaire du LS, mais un joueur est tout de même venu mettre des mots sur cette sortie de route malheureuse, le capitaine Olivier Custodio. «Il y a beaucoup de frustration, de déception, de tristesse. Tout ce que vous voulez», a-t-il expliqué aux journalistes en zone mixte.

«Je déteste la VAR»

Le but de Karim Sow au bout du temps additionnel finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres a provoqué un ascenseur émotionnel tant sur la pelouse que dans les travées de la Tuilière. «Le stade y a cru, mais deux secondes plus tard c'était terminé», a regretté le no 10 du LS. «Cela aurait été beau pour tout le monde de vivre au moins une prolongation et pourquoi pas des tirs au but.»

Peter Zeidler peut bien s'emporter contre l'arbitrage vidéo – «le hors-jeu est correct, objectif, avec cette fameuse ligne, mais je déteste la VAR», a-t-il pesté -, son équipe ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Les Lausannois ont fait preuve d'une grande naïveté sur les deux buts tchèques, notamment ce 2-1 qui a eu l'effet d'un coup de massue.

«On a quand même fait une bonne première mi-temps, mais ces deux erreurs nous coûtent cher», a estimé Olivier Custodio. Un scénario qui semble se répéter pour le LS, dont le dernier succès remonte au 17 janvier. Huit matches sans victoire: la série commence à être inquiétante pour une équipe au potentiel pourtant indéniable.

Les Vaudois veulent toutefois croire en leur chance de rebondir en Super League, où ils accusent toujours six points de retard sur le top 6 et le Championship Group. «Beaucoup estiment qu'il est inatteignable, mais c'est encore faisable mathématiquement», a assuré le capitaine lausannois. «Au vu de l'histoire qu'on a vécue cette saison, on se doit de tout faire pour y arriver. Et ça commence dimanche par la réception de Bâle.»

Plus de club suisse en Europe. Carlos Varela : «On doit s’inquiéter pour le foot suisse...»

Plus de club suisse en EuropeCarlos Varela : «On doit s’inquiéter pour le foot suisse...»

Des souvenirs pour la vie

Le LS peut s'inspirer de cette «histoire vécue» en Coupe d'Europe pour atteindre ses derniers objectifs. La victoire inattendue à Istanbul sur la pelouse du Besiktas, le succès de prestige face à la Fiorentina, a démontré la capacité des Lausannois à se sublimer au moment opportun.

En plus de construire des souvenirs indélébiles, tant pour les supporters qui n'avaient plus vécu cela depuis 2011 que pour cette jeune équipe lausannoise. «Pour beaucoup, c'était les premiers matches en Coupe d'Europe, avec ces longs voyages en avion», a retracé Olivier Custodio. «C'était de beaux moments et les émotions qu'on a vécues cette saison, on les gardera avec nous pour toujours.»

