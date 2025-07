Détendu et de bonne humeur, Peter Zeidler a fait part de plusieurs certitudes encourageantes, quelques heures avant le match retour contre le Vardar Skopje, dans le cadre des qualifications pour la Conference League (2-1 pour les Macédoniens à l’aller).

Sur le match de ce jeudi

«Après Winterthour, le LS a davantage de certitudes que la semaine passée. Ce n’est pas encore un match référence, mais dans plusieurs domaines, nous avons su montrer ce que nous travaillons à l’entraînement durant la semaine. Psychologiquement, malgré des buts contre le cours du jeu, nous avons su réagir mentalement. C’était une bonne performance qui nous donne des certitudes. Nous avons les moyens de renverser le Vardar Skopje. Je crois que nous allons redresser la situation.»

Sur la stratégie

«La réalité c’est qu’on est menés à la mi-temps de ce match. Il nous manque un but. On ne va pas se ruer à l’attaque dès la première minute et se découvrir d’entrée de match. On commencera calmement, par l’organisation, par la récupération, par l’aspect défensif et par la protection de notre surface. Je veux mettre l’accent là-dessus car ils sont dangereux en contre, surtout avec leur avant-centre et leur ailier gauche. On veut aussi se créer beaucoup de situations et d’occasions de but. Je vois des chances de marquer et de gagner.»

Sur l’adversaire

«On sait qu’ils jouent bien au foot, avec des milieux et des latéraux très offensifs. On leur a laisse beaucoup trop de ruptures à mon goût à Skopje. Il y a eu 5, 6, 7 fois où ils étaient en supériorité numérique chez nous. Et cela ne doit pas arriver jeudi. Empêcher ces contres sera la clé pour Lausanne.»

Sur les tirs au but

«Nous les avons travaillés mardi. Je suis assez convaincu que nous jouerons les prolongations. J’ai préparé l’équipe pour qu’elle joue 120-130 minutes. Après ce que j’ai vu à l’aller, et ce que j’ai vu contre Winterthour, et le public en notre faveur, je crois que nous sommes capables au moins d’égaliser. Le niveau des deux équipes fait qu’on peut s’attendre à des prolongations. Je suggère aux supporters de ne pas réserver leurs tables trop tôt à la fin du match et d’attendre après 23h00 pour quitter le stade. En plus c’est un jour férié vendredi.»

Sur le public

«Je crois fermement que les Lausannois nous donneront de l’énergie (ndlr : mercredi soir, le LS annonçait plus de 7000 spectateurs pour le match retour). On a vu que les supporters du Vardar étaient vraiment le 12 homme pour notre adversaire la semaine passée. Nous avons absolument besoin que ce soit pareil jeudi pour nous. Les gens sont venus dimanche sous la pluie battante en championnat et j’espère qu’ils feront pareil ce jeudi.»

Goce Sedloski, coach du Vardar Skopje : « Lausanne, un adversaire sérieux » «Nous sommes très contents du match aller, surtout de notre première mi-temps. Nous avons commis des erreurs en 2e période et nous avons cherché à les corriger pour le match de ce jeudi. Lausanne est un adversaire sérieux, mais nous sommes ici pour faire un vrai bon match. Je m’attends à une bonne prestation de mon équipe. Nous avons l’habitude de jouer un football offensif. Nous choisirons quoi faire en fonction du scénario du match. La pelouse synthétique est plus rapide et nous nous sommes entraînés ici pour connaître la surface. Nous n’avons pas de terrain synthétique chez nous. Nous nous sommes entraînés aussi chez nous quelques fois sur cette surface mais nous n’avons jamais joué de match dessus.» Montre plus