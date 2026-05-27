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Finale de la Conference League «La chance d’une vie pour un groupe de potes» : le Rayo croit à l’exploit

Daniel Romano, à Leipzig

27.5.2026

On a voyagé à Leipzig pour la finale de la Conference League avec Alberto Garcia, ancien gardien du Rayo Vallecano. Il nous explique pourquoi l’équipe de Vallecas peut gagner le trophée ce mercredi soir à la Red Bull Arena contre un Crystal Palace largement favori.

Daniel Romano, à Leipzig

27.05.2026, 13:00

L’escale entre Genève et Leipzig, dans le gigantesque aéroport de Francfort, nous a permis d’identifier un homme qui connaît parfaitement le Rayo Vallecano, où il a évolué entre 2017 et 2021 avant de raccrocher les crampons. Il a notamment évolué avec certains joueurs qui disputeront la finale de ce soir et croisé la route de Yann Sommer. La conversation pendant le trajet en taxi entre l’aéroport de Leipzig et le stade est un régal.

Conference League. Crystal Palace et Rayo Vallecano s’affrontent dans une finale inédite

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Alberto, quelle est la véritable force de votre ancienne équipe et pourquoi pensez-vous qu’elle gagnera ce soir ?

«Le Rayo c’est un groupe de potes. On évoque souvent la force d’un vestiaire et les relations entre les joueurs. Au Rayo, on ne parle pas d’un groupe de footballeurs mais d’un groupe d’amis qui jouent au foot ensemble. Et toute la différence est là. Et pour diriger cette bande de potes, Iñigo Perez a fait un travail formidable en apportant des idées et une vraie continuité. Son travail est la suite de ce qu’avait mis en place Andoni Iraola avant son départ à Bournemouth (ndlr : Iñigo Perez a été l’assistant d’Iraola avant de devenir le coach principal du Rayo). Il a ajouté un comportement offensif et agressif très important sur les phases d’attaque.»

Vous parlez du coach. En face, Oliver Glasner possède une grosse expérience des finales avec la victoire en Europa League avec Francfort en 2022. Et celles avec Palace : la FA Cup et le Community Shield.

«Et le Rayo a l’un des entraîneurs du moment. En l’espace de quelques mois, il a mis tout le monde d’accord sur le plan sportif et de résultats. Il a qualifié cette équipe pour la Coupe d’Europe et il l’a emmenée jusqu’en finale tout en la maintenant en LIGA. Il a d’ailleurs bien failli la qualifier encore une fois pour la Coupe d’Europe via le championnat. On dit souvent que quand tu joues en Europe, tu joues tous les trois jours et tu perds des plumes en championnat, comme chez vous avec le Lausanne-Sport qui était aussi en Conference League. Et cela n’est pas arrivé avec le Rayo.»

Conference League. Oliver Glasner, un collectionneur de titres au caractère bien trempé

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Notamment grâce à Iñigo Perez.

«Il a reçu des manifestations de reconnaissance de la part de plein de ses joueurs ces dernières semaines lors de différentes interviews. Beaucoup d’entre eux – dont certains sont relativement âgés – ont affirmé qu’il est le meilleur entraîneur qu’ils ont connu dans leur carrière. Ils disent qu’il est un coach dont le message passe très facilement et très clairement. Chacun sait exactement ce qu’il doit faire sur le terrain. Ces déclarations définissent la force qui existe sur le banc du Rayo. Elles sont le plus bel hommage qui puisse exister pour un entraîneur.»

Crystal Palace possède beaucoup plus d’argent que le Rayo.

«…et le Rayo possède la force d’un groupe très engagé qui considère la finale de ce soir comme la chance d’une vie et la possibilité unique de décrocher un titre. C’est probablement une opportunité qui ne se représentera plus. Dans ce sens, le Rayo est une équipe dangereuse.»

Je vois sur votre page Instagram que vous avez croisé la route de Yann Sommer ! Racontez-nous.

«Oui, je l’ai croisé brièvement lors d’un match amical avec le Rayo quand il gardait les buts de Gladbach. Premièrement, j’ai été surpris car il parle un espagnol parfait. Cela a beaucoup favorisé notre échange. J’ai été ravi de sentir une véritable humilité chez lui. Ensuite, Yann Sommer, franchement, c’est une référence et un exemple à suivre pour n’importe quel sportif. Aujourd’hui tu as l’impression qu’un gardien doit être grand en taille et que si ce n’est pas le cas, tu n’as aucune chance. Sommer «casse» ce code, ce préjugé ou cette opinion, et ça fait du bien. Sa trajectoire parle pour lui. Sa carrière est formidable si tu regardes ses résultats en club et en sélection. C’est un vrai professionnel qui s’est toujours comporté correctement sur le terrain et en dehors, ce qui en fait quelqu’un de très attachant et à qui on aime s’identifier. C’est un sportif dont tout le monde devrait s’inspirer.»

Crystal Palace FC - Rayo Vallecano de Madrid
Crystal Palace FC - Rayo Vallecano de Madrid

me 27.05. 20:10 - 00:30 ∙ blue Sports Live ∙ Crystal Palace FC - Rayo Vallecano de Madrid

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