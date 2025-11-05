  1. Clients Privés
Coupes d'Europe Lausanne doit confirmer, Bâle doit gagner

ATS

5.11.2025 - 09:46

Lausanne-Sport dispute jeudi dès 21h à la Tuilière son troisième match dans la phase de ligue de la Conference League. Vainqueur de ses deux premières parties, le LS doit confirmer.

Le Lausanne-Sport d'Olivier Custodio et Gaoussou Diakité veut poursuivre sur sa lancée.
Le Lausanne-Sport d'Olivier Custodio et Gaoussou Diakité veut poursuivre sur sa lancée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 09:46

05.11.2025, 09:47

Tombeurs de Breidablik à domicile (3-0) puis des Hamrun Spartans sur l'île de Malte (1-0), les joueurs du coach Peter Zeidler peuvent faire un pas de plus vers la phase à élimination directe en cas de succès face à l'Omonia Nicosie. L'équipe chypriote n'a glané qu'un point sur ses deux premières sorties.

Conference League. Lausanne ramène une deuxième victoire de Malte

Conference LeagueLausanne ramène une deuxième victoire de Malte

Dans une compétition où la phase de ligue ne comprend que six journées, une troisième victoire consécutive assurerait pratiquement au Lausanne-Sport un printemps européen. Une réalité qui ne paraissait pas vraiment évidente après la défaite 2-1 à Skopje au match aller du 2e tour qualificatif...

Lausanne a préparé idéalement ce rendez-vous en allant s'imposer 2-1 samedi en Super League sur la pelouse du FC Zurich. L'Omonia Nicosie reste pour sa part sur trois victoires d'affilée dans son championnat national, dont il est le leader avec sept succès en neuf journées.

Super League. Lausanne assène un coup de massue à un FCZ atone

Super LeagueLausanne assène un coup de massue à un FCZ atone

Bâle doit gagner

YB et Bâle, qui se sont neutralisés dimanche dernier au Wankdorf en Super League (0-0), disputent quant à eux la 4e journée de la phase de ligue de l'Europa League jeudi soir. Bien partis avec 6 points glanés en trois matches, les Young Boys – désormais sous la férule de Gerardo Seoane – iront défier le PAOK Salonique en Grèce (21h).

Super League. Réduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle

Super LeagueRéduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle

Le FC Bâle n'a en revanche plus vraiment le droit à l'erreur après n'avoir engrangé que 3 points – face au VfB Stuttgart. Les joueurs de Ludovic Magnin, qui ont subi la loi du SC Fribourg et de Lyon, affrontent enfin un adversaire moins redoutable: ils accueillent dès 18h45 le FCSB Bucarest, qui avait été battu 2-0 sur la pelouse d'YB il y a un peu plus d'un mois.

Europa League. «C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon

Europa League«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon

