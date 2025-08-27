Le Lausanne-Sport et le Servette FC jouent leur avenir européen jeudi en barrages de la Conference League. Les deux clubs romands doivent gagner pour disputer la phase de ligue de la C4.

A Istanbul face au Besiktas (19h00), le LS devra signer un véritable exploit pour vivre un premier automne européen depuis 2011 (Europa League). Le match aller (1-1 à la Tuilière) a toutefois montré que les joueurs de Peter Zeidler avaient les armes pour rivaliser avec le club turc.

Dans un stade en fusion qui peut accueillir jusqu'à 40'000 spectateurs, les Lausannois devront s'inspirer d'YB, qui avait réussi à battre Galatasaray à Istanbul l'an dernier pour rallier la phase de ligue de la Ligue des champions. «On veut se qualifier. Ce serait la grande surprise, ce serait même sensationnel», avait déclaré Zeidler à l'issue du match aller.

Comme les autres clubs suisses engagés cette semaine en Coupe d'Europe, le LS a été dispensé de Super League le week-end dernier pour préparer au mieux cette échéance capitale, mais le Besiktas aussi. Les Vaudois risquent également de devoir faire sans leur avant-centre titulaire Kaly Sène. Selon les informations de Blick, l'attaquant sénégalais est sur le point de s'engager avec Middlesbrough, en deuxième division anglaise.

Servette doit faire mieux

Servette aussi doit à tout prix s'imposer après avoir obtenu le nul à l'aller face au Shakthar Donetsk (1-1). Si la tâche peut sembler de prime abord un peu plus simple, vu que ce match retour se déroulera à Genève (21h00), la domination exercée par les Ukrainiens à Cracovie (23 tirs à 2) n'incite guère à l'optimisme.

Les joueurs de Jocelyn Gourvennec, qui avaient ouvert le score à la 8e minute, auraient sans doute pu rentrer avec une défaite dans leurs bagages si le Shakthar s'était montré un peu plus adroit. Ils devront vraiment hausser le curseur s'ils entendent faire mieux qu'il y a un an, lorsqu'ils avaient échoué au même stade malgré une victoire de prestige contre Chelsea (2-1 à Genève, 2-0 à l'aller à Londres).

YB en ballotage favorable

En Europa League, Young Boys est lui en position de force après son succès 1-0 sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Bernois ont toutes les cartes en main au moment de recevoir les Slovaques au Wankdorf (20h00). Ils sont également assurés de disputer, au pire, la phase de ligue de la Conference League, même si la perspective d'affronter des clubs d'une catégorie supérieure doit motiver la troupe de Giorgio Contini à passer l'écueil.

