  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Lausanne-Sport pour éviter le zéro pointé suisse

ATS

18.2.2026 - 09:48

Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque. Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

L'entraîneur principal du FC Lausanne-Sport, Peter Zeidler, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse.
L'entraîneur principal du FC Lausanne-Sport, Peter Zeidler, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 09:48

18.02.2026, 09:50

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Super League. Un derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Super LeagueUn derby lémanique entre spectacle, contestation et frustration

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.

Des conséquences notables ?. Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

Des conséquences notables ?Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

Qualification directe manquée de peu

Lausanne-Sport, 9e de la phase de ligue, avait pour sa part manqué de peu la qualification directe pour les 8es de finale. Le fait de devoir passer par les 16es de finale est certes frustrant au vu des bonnes performances sur la scène européenne. Mais cela offre également des opportunités.

Olivier Custodio «très déçu». «C’est un problème de mentalité, aujourd’hui on ne l’a pas»

Olivier Custodio «très déçu»«C’est un problème de mentalité, aujourd’hui on ne l’a pas»

L'équipe de Peter Zeidler jouera le match retour à domicile le 26 février, ce qui doit constituer un avantage. Un duel intéressant se profile en outre à l'horizon. Lausanne affronterait en 8e de finale soit Mayence, qui est entraîné par le Zurichois Urs Fischer, soit l'AEK Larnaca. Un affrontement avec les Chypriotes aurait une saveur particulière dans la lutte pour la 15e place au coefficient UEFA.

UHD HDR SK Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport
UHD HDR SK Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport

je 19.02. 18:10 - 21:15 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR SK Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 6h et 13min 59sec

Les plus lus

«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»
«Camps de concentration inhumains» - Le mauvais tour de Trump
Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel
Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal
Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada
Shiffrin creuse l’écart en slalom, les Suissesses à portée de médaille