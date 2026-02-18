Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque. Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

L'entraîneur principal du FC Lausanne-Sport, Peter Zeidler, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.

Qualification directe manquée de peu

Lausanne-Sport, 9e de la phase de ligue, avait pour sa part manqué de peu la qualification directe pour les 8es de finale. Le fait de devoir passer par les 16es de finale est certes frustrant au vu des bonnes performances sur la scène européenne. Mais cela offre également des opportunités.

L'équipe de Peter Zeidler jouera le match retour à domicile le 26 février, ce qui doit constituer un avantage. Un duel intéressant se profile en outre à l'horizon. Lausanne affronterait en 8e de finale soit Mayence, qui est entraîné par le Zurichois Urs Fischer, soit l'AEK Larnaca. Un affrontement avec les Chypriotes aurait une saveur particulière dans la lutte pour la 15e place au coefficient UEFA.