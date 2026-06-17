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Conference League Le FC Sion pas encore fixé sur son sort pour son retour en Europe

Nicolas Larchevêque

17.6.2026

Le FC Sion devra attendre avant de connaître son premier adversaire en Conference League.

Le FC Sion devra attendre avant de connaître son premier adversaire en Conference League.
Le FC Sion devra attendre avant de connaître son premier adversaire en Conference League.
KEYSTONE

Keystone-ATS

17.06.2026, 14:50

17.06.2026, 14:51

Elbasani ou le Bate Borisov: l'un de ces deux clubs sera l'adversaire du FC Sion au deuxième tour de qualification pour la Conference League. Les Valaisans devront toutefois attendre le résultat du premier tour (9 et 16 juillet) pour être fixés.

Après onze journées de championnat, le Bate Borisov, 15 fois champion de Biélorussie, ne pointe actuellement qu'au 14e rang. Elbasani, club albanais, a terminé deuxième de son championnat national la saison dernière.

Lugano au Kosovo

Lugano jouera pour sa part contre le FK Dukagjini (Kosovo), alors que Vaduz affrontera Mornar (Monténégro) ou le champion andorran, l’Inter Club d’Escaldes. Les Tessinois et les Liechtensteinois disputeront le match aller le 23 juillet devant leur public, tandis que les Sédunois commenceront par jouer à l’extérieur. Les matches retour auront également lieu une semaine plus tard.

Pour accéder à la phase de ligue de la compétition, Sion, Lugano et Vaduz devront franchir deux tours de qualification, puis un tour de barrage.

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