  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Le Lausanne-Sport à la relance chez le champion de Finlande

ATS

10.12.2025 - 11:38

Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de la Conference League. En Europa League, Berne reçoit Lille (18h45) et Bâle accueille Aston Villa (21h00).

Le Lausanne-Sport tentera de renouer avec la victoire en Finlande.
Le Lausanne-Sport tentera de renouer avec la victoire en Finlande.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.12.2025, 11:38

10.12.2025, 11:51

Avec seulement deux victoires en dix rencontres, le LS connaît une période compliquée depuis début novembre, et ce toutes compétitions confondues. Eliminés par Yverdon en Coupe de Suisse, les joueurs de Peter Zeidler ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Nicosie, puis la défaite 2-0 à Poznan sur le plan européen.

Conference League. Lech Poznan refroidit le Lausanne-Sport

Conference LeagueLech Poznan refroidit le Lausanne-Sport

Les Vaudois retrouvent cependant un adversaire à leur portée en Savonie du Nord pour tenter de s'assurer un printemps européen. Tenants du titre et leaders du championnat national, les Finlandais de Kuopio n'ont remporté qu'un seul match de Conference League face à Bratislava, et enregistré deux défaites et deux nuls, dont un piteux 0-0 à Breidablik, que les Lausannois avaient écrasé 3-0 à la Tuilière.

YB et Bâle en quête d'un 3e succès en C3

De leur côté, les Young Boys croisent le fer avec Lille, actuel 4e de Ligue 1. Le vétéran Olivier Giroud et ses coéquipiers restent sur trois victoires d'affilée en championnat, la dernière en date contre l'Olympique de Marseille 1-0, et ont remporté leur match précédent en Europa League face au Dynamo Zagreb. La tâche s'annonce donc compliquée pour les Bernois, qui se sont cassés les dents sur Sion dimanche en Super League (défaite 2-0).

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Actuel 24e de la phase de ligue, Bâle doit encore engranger des points pour effectivement décrocher une place en barrage en janvier prochain. Ce ne sera pas chose aisée face à Aston Villa, 3e du championnat anglais après 15 journées, qui se rend dans la cité rhénane pour tenter de s'assurer un 5e succès en six rencontres d'Europa League. Vainqueurs in extremis de la lanterne rouge Winterthour 2-1 samedi en Super League, les hommes de Ludovic Magnin peuvent s'appuyer sur leur invincibilité à domicile dans cette C3 pour croire en l'exploit.

Europa League. Zéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Europa LeagueZéro pointé pour les Suisses : Bâle et Shaqiri rendent les armes à Genk

Le dernier match de LS en Conference League

Lech Poznań – Lausanne 2-0

Lech Poznań – Lausanne 2-0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

Les plus lus

Une mesure proposée par Macron déclenche une polémique à retardement !
Guy Parmelin: une présidence aux allures de dernier tour de piste
Collision frontale mortelle entre Ballaigues et Le Creux
Matches coupés en 4: la FIFA impose le foot haché… et ça va chauffer en tribunes
«C’est tout simplement injuste pour une femme»

Conference League