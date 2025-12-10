Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de la Conference League. En Europa League, Berne reçoit Lille (18h45) et Bâle accueille Aston Villa (21h00).

Le Lausanne-Sport tentera de renouer avec la victoire en Finlande. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec seulement deux victoires en dix rencontres, le LS connaît une période compliquée depuis début novembre, et ce toutes compétitions confondues. Eliminés par Yverdon en Coupe de Suisse, les joueurs de Peter Zeidler ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Nicosie, puis la défaite 2-0 à Poznan sur le plan européen.

Les Vaudois retrouvent cependant un adversaire à leur portée en Savonie du Nord pour tenter de s'assurer un printemps européen. Tenants du titre et leaders du championnat national, les Finlandais de Kuopio n'ont remporté qu'un seul match de Conference League face à Bratislava, et enregistré deux défaites et deux nuls, dont un piteux 0-0 à Breidablik, que les Lausannois avaient écrasé 3-0 à la Tuilière.

YB et Bâle en quête d'un 3e succès en C3

De leur côté, les Young Boys croisent le fer avec Lille, actuel 4e de Ligue 1. Le vétéran Olivier Giroud et ses coéquipiers restent sur trois victoires d'affilée en championnat, la dernière en date contre l'Olympique de Marseille 1-0, et ont remporté leur match précédent en Europa League face au Dynamo Zagreb. La tâche s'annonce donc compliquée pour les Bernois, qui se sont cassés les dents sur Sion dimanche en Super League (défaite 2-0).

Actuel 24e de la phase de ligue, Bâle doit encore engranger des points pour effectivement décrocher une place en barrage en janvier prochain. Ce ne sera pas chose aisée face à Aston Villa, 3e du championnat anglais après 15 journées, qui se rend dans la cité rhénane pour tenter de s'assurer un 5e succès en six rencontres d'Europa League. Vainqueurs in extremis de la lanterne rouge Winterthour 2-1 samedi en Super League, les hommes de Ludovic Magnin peuvent s'appuyer sur leur invincibilité à domicile dans cette C3 pour croire en l'exploit.

