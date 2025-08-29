Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !

  1. Clients Privés
Conference League Le LS recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !

Clara Francey

29.8.2025

Le Lausanne-Sport connaît les adversaires qu'il affrontera en phase de ligue de la Conference League cet automne. Les Vaudois accueilleront notamment les Italiens de la Fiorentina.

Keystone-ATS

29.08.2025, 13:56

29.08.2025, 14:37

Les hommes de Peter Zeidler recevront aussi les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais du Breidablik Kopavogur à la Tuilière. Ils se déplaceront en Pologne pour y défier le Lech Poznan, à Kuopio, en Finlande, et à Malte, où ils se mesureront aux Hamrun Spartans.

Ce tirage apparaît comme abordable pour le LS, qui a affirmé sa légitimité européenne en écartant les Turcs du Besiktas en barrages. Des affiches face à des clubs tels que Crystal Palace, Mayence ou encore Strasbourg auraient compliqué la tâche des Lausannois, qui tenteront de figurer parmi les 24 premières équipes du classement (sur 36) pour rallier la phase à élimination directe.

Conference League. Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

Conference LeagueLe Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

La phase de ligue de la Conference League se tiendra du 2 octobre au 18 décembre. Le programme exact des matches sera connu d'ici dimanche 31 août.

Lausanne-Sport se qualifie pour la Conference League !

Lausanne-Sport se qualifie pour la Conference League !

Les hommes de Peter Zeidler ont réalisé l'exploit en allant gagner 1-0 sur la pelouse du Besiktas.

29.08.2025

Barrages de Conference League