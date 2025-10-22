  1. Clients Privés
Conference League Le Lausanne-Sport pour enchaîner à Malte

ATS

22.10.2025 - 12:38

Le Lausanne-Sport dispute jeudi à Malte son deuxième match de Conference League. Les Vaudois affrontent les Hamrun Spartans (21h00) avec l'ambition de confirmer leur bon départ européen.

Le LS avait réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en Conference League.
Le LS avait réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en Conference League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:38

Le LS a en effet réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en s'imposant 3-0 face aux Islandais du Breidablik Kopavogur. Le trio offensif Lekoueiry – Bair – Diakité avait fait parler la poudre pour plier la partie en à peine une demi-heure de jeu à la Tuilière.

Conference League. Souverain, le Lausanne-Sport régale son public

Conference LeagueSouverain, le Lausanne-Sport régale son public

Depuis, les hommes de Peter Zeidler ont retrouvé la victoire en Super League avec un large succès acquis devant les Young Boys (5-0). Ils ont toutefois égaré deux points dimanche à Lucerne alors qu'ils menaient encore 2-0 à la 84e.

A Malte, Lausanne doit assumer un statut de favori face à un club qui a perdu son premier match en Pologne, face au Jagiellonia Bialystok (1-0). Triple champion en titre de la petite île méditerranéenne, Hamrun a obtenu son billet pour la Conference League en barrages, après avoir disputé deux tours qualificatifs de Ligue des champions et un d'Europa League.

Bâle à Lyon, YB accueille Ludogorets

A l'échelon supérieur, en Europa League, Bâle et Young Boys visent également un deuxième succès après leurs victoires respectives contre Stuttgart (2-0) et le FCSB (2-0) lors de la précédente journée.

Europa League. Bâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

Europa LeagueBâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

La tâche s'annonce sans doute plus ardue pour les Rhénans, qui se déplacent sur la pelouse de l'Olympique lyonnais (18h45). Les Gones réussissent un bon début de saison (5es de Ligue 1) malgré un effectif réduit par leurs récents déboires administratifs.

Young Boys accueille pour sa part le Ludogorets Razgrad. Le champion en série de Bulgarie – quatorze titres consécutifs depuis 2012 – évolue depuis le début de la saison sans son buteur suisse Kwadwo Duah, blessé, qui avait marqué les esprits en marquant face à la Hongrie lors de l'Euro 2024.

Europa League. Grâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Europa LeagueGrâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Lausanne – Breidablik 3-0

Lausanne – Breidablik 3-0

UEFA Conference League | Matchday 1 | Saison 25/26

02.10.2025

