Le LS est coincé en Pologne après sa première défaite européenne

Après l’AS Monaco en septembre, c’est au tour du Lausanne-Sport de connaître des déboires aériens. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les Vaudois n’ont toujours pas pu quitter la Pologne au lendemain de leur première défaite en Conference League face au Lech Poznan (0-2).
Alors qu’ils devaient décoller à 9h00 ce vendredi matin, Peter Zeidler et ses hommes sont toujours bloqués en Pologne. Selon notre journaliste Michaël Bugnon, qui a commenté la rencontre jeudi soir et qui doit rentrer avec le même avion que les Vaudois, un problème technique aurait été détecté dans l’appareil, le clouant au sol.
Après y avoir passé la matinée, les Lausannois ont quitté l’aéroport de Poznan pour aller se restaurer dans un hôtel voisin. Ils ne s’envoleront pas avant 15h00.
S’il n’y a jamais de bon moment pour vivre ce genre de contretemps, celui-ci tombe particulièrement mal : le LS accueille dimanche à la Tuilière le leader de Super League, le FC Thoune.
