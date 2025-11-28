  1. Clients Privés
Conference League Le LS est coincé en Pologne après sa première défaite européenne

Clara Francey

28.11.2025

Après l’AS Monaco en septembre, c’est au tour du Lausanne-Sport de connaître des déboires aériens. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les Vaudois n’ont toujours pas pu quitter la Pologne au lendemain de leur première défaite en Conference League face au Lech Poznan (0-2).

Lech Poznań– Lausanne 2-0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

Clara Francey

28.11.2025, 14:08

28.11.2025, 14:32

Alors qu’ils devaient décoller à 9h00 ce vendredi matin, Peter Zeidler et ses hommes sont toujours bloqués en Pologne. Selon notre journaliste Michaël Bugnon, qui a commenté la rencontre jeudi soir et qui doit rentrer avec le même avion que les Vaudois, un problème technique aurait été détecté dans l’appareil, le clouant au sol.

Conference LeagueLech Poznan refroidit le Lausanne-Sport

Après y avoir passé la matinée, les Lausannois ont quitté l’aéroport de Poznan pour aller se restaurer dans un hôtel voisin. Ils ne s’envoleront pas avant 15h00.

S’il n’y a jamais de bon moment pour vivre ce genre de contretemps, celui-ci tombe particulièrement mal : le LS accueille dimanche à la Tuilière le leader de Super League, le FC Thoune.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Thoune
UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Thoune

di 30.11. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Thoune

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 23h et 39min 10sec

