Le club turc de Besiktas, éliminé jeudi soir en barrages de la Conference League, a annoncé dans la foulée se séparer de son entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer, moins de huit mois après son arrivée à Istanbul.

Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur du Besiktas. IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse Clara Francey

«Notre contrat avec l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a été résilié», a indiqué le club stambouliote, défait 1-0 à domicile en barrage retour de C4 par le FC Lausanne-Sport, après un match nul (1-1) à l'aller en Suisse.

L'ex-buteur et entraîneur de Manchester United, qui n'avait pu faire mieux qu'une quatrième place en championnat de Turquie la saison passée, était sur la sellette depuis l'élimination de ses joueurs face au Shakhtar Donetsk en deuxième tour de qualification de l'Europa League fin juillet.

We have parted ways with Ole Gunnar Solskjaer.



We thank him for his contributions to our club and wish him success in his future career. https://t.co/kM5kkpQk4j — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) August 28, 2025

Le Norvégien, âgé de 52 ans, était arrivé en janvier chez les «Aigles Noirs» d'Istanbul après plus de trois ans loin des bancs de touche.

Besiktas, l'une des trois grandes écuries stambouliotes, peine à retrouver les sommets depuis son dernier sacre en championnat lors de la saison 2020-2021.