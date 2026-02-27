Sigma Olomouc, tombeur du Lausanne-Sport, affrontera le Mayence des Suisses Urs Fischer (entraîneur) et Silvan Widmer en 8es de finale de Conference League. L'ancien Servettien Dereck Kutesa (AEK Athènes) sera pour sa part aux prises avec le club slovène de Celje.
Les Anglais de Crystal Palace joueront contre AEK Larnaca, alors que Strasbourg se mesurera aux Croates de Rijeka.
Conference League. Tirage au sort des 8es de finale.
- Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
- Crystal Palace - AEK Larnaca
- Samsunspor - Rayo Vallecano
- Sigma Olomouc - Mayence
- AZ Alkmaar - Sparta Prague
- Fiorentina - Rakow Czestochowa
- Celje - AEK Athènes
- Rijeka - Strasbourg
- =>Les matches auront lieu les 12 et 19 mars.