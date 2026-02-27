Sigma Olomouc, tombeur du Lausanne-Sport, affrontera le Mayence des Suisses Urs Fischer (entraîneur) et Silvan Widmer en 8es de finale de Conference League. L'ancien Servettien Dereck Kutesa (AEK Athènes) sera pour sa part aux prises avec le club slovène de Celje.

The round of 16 draw is confirmed ✅#UECLdraw pic.twitter.com/HfcfOkkRrD — UEFA Conference League (@Conf_League) February 27, 2026

Keystone-SDA ATS

Les Anglais de Crystal Palace joueront contre AEK Larnaca, alors que Strasbourg se mesurera aux Croates de Rijeka.