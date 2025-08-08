L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?

Le FC Lugano est en chute libre. Après le 0-4 concédé à Sion le week-end dernier en Super League, le club tessinois a subi un 0-5 embarrassant contre les Slovènes de Celje jeudi en qualifications pour la Conference League. L’entraîneur de Mattia Croci-Torti est-il en danger à présent ?

L'entraîneur de Lugano, Mattia Croci-Torti, se trouve avec son équipe dans une spirale négative. Image : KEYSTONE

Le FC Lugano n’arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Les Tessinois ont disputé cinq matches officiels cette saison, mais attendent toujours leur première victoire, concédant notamment quatre défaites. Dimanche dernier, l'équipe de Mattia Croci-Torti s'est lourdement inclinée 4-0 à Sion.

Ceux qui espéraient une réaction dans le cadre des qualifications pour la Conference League ont été fortement déçus jeudi. Lugano, clairement favori, s’est ridiculisé contre le modeste club slovène de Celje, perdant ainsi le match aller à Thoune 0-5.

Le poste de Croci-Torti menacé ?

«Il nous manque des joueurs pour jouer tous les trois jours. L'année dernière, nous avions 21 joueurs en forme à ce moment-là. Cette année, à cause des blessures et des histoires de transfert, il nous manque tout simplement la force et l'énergie que l'on devrait avoir», a tenté de justifier l'entraîneur Mattia Croci-Torti auprès du «Blick».

Par exemple, Renato Steffen, officiellement blessé, n'était pas présent sur la feuille de match contre Celje. Croci-Torti a catégoriquement démenti les rumeurs de conflit entre lui et son joueur vedette.

Le «doyen» des entraîneurs de Super League (il est arrivé en 2021) doit-il désormais craindre pour son poste ? «La direction sportive prend ses décisions. Je dois faire mon travail. Mais je peux vous dire que je serai le dernier à quitter ce bateau en perdition», a répondu Croci-Torti, qui assure que son équipe ne joue pas contre lui : «Chaque joueur veut se faire remarquer sur la scène européenne pour peut-être trouver un autre club».

Son gardien lui apporte son soutien

Croci-Torti a d’ailleurs reçu le soutien de son gardien de but. «Moi et toute l'équipe sommes derrière lui. Il n'est pas responsable de cette défaite», a souligné Amir Saipi. «C'est nous sur le terrain qui n'avons pas défendu. Il nous a manqué la volonté et la bonne mentalité pour cela.»

Des lacunes qu’il faudra rapidement combler. Les Tessinois recevront en effet le FC Bâle, champion en titre, dès dimanche. «Nous devons trouver des solutions. Ce sera difficile, mais nous ne baisserons pas les bras», a assuré Croci-Torti. Et Saipi d'insister : «Chacun doit travailler sur soi-même et vaincre ses démons intérieurs. La situation face à Celje est trop facile pour l'adversaire.»

