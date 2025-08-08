L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il faut vaincre ses démons» L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?

Luca Betschart

8.8.2025

Le FC Lugano est en chute libre. Après le 0-4 concédé à Sion le week-end dernier en Super League, le club tessinois a subi un 0-5 embarrassant contre les Slovènes de Celje jeudi en qualifications pour la Conference League. L’entraîneur de Mattia Croci-Torti est-il en danger à présent ?

L'entraîneur de Lugano, Mattia Croci-Torti, se trouve avec son équipe dans une spirale négative.
L'entraîneur de Lugano, Mattia Croci-Torti, se trouve avec son équipe dans une spirale négative.
Image : KEYSTONE

Luca Betschart

08.08.2025, 10:21

08.08.2025, 12:16

Le FC Lugano n’arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Les Tessinois ont disputé cinq matches officiels cette saison, mais attendent toujours leur première victoire, concédant notamment quatre défaites. Dimanche dernier, l'équipe de Mattia Croci-Torti s'est lourdement inclinée 4-0 à Sion.

Super League. Sion inflige une correction à Lugano et prend la tête !

Super LeagueSion inflige une correction à Lugano et prend la tête !

Ceux qui espéraient une réaction dans le cadre des qualifications pour la Conference League ont été fortement déçus jeudi. Lugano, clairement favori, s’est ridiculisé contre le modeste club slovène de Celje, perdant ainsi le match aller à Thoune 0-5.

Le poste de Croci-Torti menacé ?

«Il nous manque des joueurs pour jouer tous les trois jours. L'année dernière, nous avions 21 joueurs en forme à ce moment-là. Cette année, à cause des blessures et des histoires de transfert, il nous manque tout simplement la force et l'énergie que l'on devrait avoir», a tenté de justifier l'entraîneur Mattia Croci-Torti auprès du «Blick».

Par exemple, Renato Steffen, officiellement blessé, n'était pas présent sur la feuille de match contre Celje. Croci-Torti a catégoriquement démenti les rumeurs de conflit entre lui et son joueur vedette.

Conference League. Lausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Conference LeagueLausanne domine Astana et fait un bon pas vers les play-off

Le «doyen» des entraîneurs de Super League (il est arrivé en 2021) doit-il désormais craindre pour son poste ? «La direction sportive prend ses décisions. Je dois faire mon travail. Mais je peux vous dire que je serai le dernier à quitter ce bateau en perdition», a répondu Croci-Torti, qui assure que son équipe ne joue pas contre lui : «Chaque joueur veut se faire remarquer sur la scène européenne pour peut-être trouver un autre club».

Son gardien lui apporte son soutien

Croci-Torti a d’ailleurs reçu le soutien de son gardien de but. «Moi et toute l'équipe sommes derrière lui. Il n'est pas responsable de cette défaite», a souligné Amir Saipi. «C'est nous sur le terrain qui n'avons pas défendu. Il nous a manqué la volonté et la bonne mentalité pour cela.»

Des lacunes qu’il faudra rapidement combler. Les Tessinois recevront en effet le FC Bâle, champion en titre, dès dimanche. «Nous devons trouver des solutions. Ce sera difficile, mais nous ne baisserons pas les bras», a assuré Croci-Torti. Et Saipi d'insister : «Chacun doit travailler sur soi-même et vaincre ses démons intérieurs. La situation face à Celje est trop facile pour l'adversaire.»

FC Lugano - FC Bâle 1893
FC Lugano - FC Bâle 1893

di 10.08. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ FC Lugano - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 2h et 27min 9sec

Cela pourrait aussi t'intéresser

Sion – Lugano 4-0

Sion – Lugano 4-0

Super League | 2ème journée | Saison 25/26

03.08.2025

Les plus lus

On en sait plus sur l’alerte à la banque UBS à Lausanne
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
L’humiliation de trop pour Mattia Croci-Torti et le FC Lugano ?
Avant les amanites, elle avait déjà tenté d'empoisonner son mari !