Devenu indésirable à Manchester United, où il n’était jamais parvenu à justifier un transfert démesuré à près de 100 millions d'euros, le Brésilien Antony est en plein rêve au Real Betis, finaliste de la Conference League mercredi face à Chelsea.

Antony n’avait pas pu retenir ses larmes lors des demi-finales retour en Conference League. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Il n’avait pas pu retenir ses larmes, à Florence, après une qualification historique pour une finale au goût de renaissance. «C'était des larmes de joie et de soulagement, après avoir tant souffert il y a quatre mois», déclarait alors l'ailier brésilien, buteur à l'aller et au retour pour offrir au Betis la première finale européenne de son histoire.

«Je suis le seul à savoir ce que c'était d'être à la maison, de ne pas avoir la force de jouer avec mon fils, de passer des jours sans manger, à rester enfermé dans ma chambre. J'avais alors dit à mon frère que je ne pouvais plus supporter cela», a-t-il confié à TNT Sports Brazil avant la finale.

En l'espace de quatre mois, l'ex-espoir de l'Ajax Amsterdam, prêté par Manchester United en janvier dernier, est redevenu le joueur solaire qui avait poussé les Red Devils à casser leur tirelire en 2022, avec un transfert évalué à près de 100 millions d'euros.

«Au Betis, je me suis retrouvé moi-même», a résumé Antony, libéré de la pression étouffante d'Old Trafford, où il n'avait jamais su répondre aux attentes. «Ici, je m'endors et je me réveille tous les jours en souriant pour toute l'affection que je reçois».

Golazos et crowdfunding

Rapidement adopté par ses supporters avec trois buts et une passe décisive lors de ses quatre premiers matchs, le joueur de 25 ans a retrouvé le sourire sous le soleil andalou, loin de son cauchemar mancunien.

En 25 matches disputés depuis son arrivée en janvier dernier, il a eu un impact déterminant avec 10 buts dont plusieurs «golazos» en pleine lucarne, et 5 passes décisives, permettant aux «Beticos» de terminer à la 6e place en Liga et de rêver d'un premier titre européen.

En plus de relancer totalement sa carrière, ces performances lui ont rouvert les portes de la sélection brésilienne, désormais entraînée par l'Italien Carlo Ancelotti, après plus de deux ans d'absence.

Le Betis, qui a d'ores et déjà fêté sa qualification pour la finale de C4 comme une victoire en Coupe du Monde, espère désormais pouvoir conserver celui qui est surnommé «Antonio de Triana», le nom de l'un des quartiers emblématiques de Séville.

De la voix de son président Angel Haro, le club andalou, limité économiquement, va «tout tenter» pour retenir son no 7, sous contrat jusqu'en 2027 à Manchester.

Son compère d'attaque, le meneur de jeu Isco, a suggéré des stratégies plus insolites: «On va devoir le kidnapper ! Ou faire un crowdfunding (appel aux dons), pour qu'il puisse rester au moins un an de plus», a plaisanté l'ex-joueur du Real Madrid, rappelé lundi à 33 ans avec la Roja six ans après sa dernière sélection.

A nouveau buteur lors de la 38e journée de championnat face à Valence (1-1), Antony, lui, a envoyé un message clair à ses supporters en embrassant l'écusson du Betis. Tous, à Wroclaw, en Pologne, ou au stade Benito Villamarin, où la finale sera diffusée sur écran géant, espèrent désormais que ce match ne soit pas son dernier sous le maillot vert et blanc.

