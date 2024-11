Vainqueur de ses deux premiers matches de Conference League, Lugano a l'occasion de faire la passe de trois jeudi en Serbie. De son côté, Saint-Gall est à la recherche d'une première victoire en Irlande du Nord.

Lugano a l'occasion de faire la passe de trois jeudi en Conference League KEYSTONE

Les Tessinois se déplacent à Backa Topola, dans le nord de la Serbie, pour y affronter une équipe battue lors des deux premières journées de la phase de ligue. Actuel 9e du championnat serbe, Backa Topola reste sur une défaite concédée dimanche face au Partizan Belgrade.

Lugano, vainqueur d'Yverdon dimanche (2-0), a su pour l'instant profiter de son tirage plutôt abordable. Après les victoires contre Helsinki (3-0) et Mlada Boleslav (1-0), un nouveau succès des bianconeri leur assurerait pratiquement de disputer au moins les barrages d'accession aux huitièmes de finale. Cela leur permettrait aussi d'aborder sereinement leurs deux duels suivants contre La Gantoise et le Legia Varsovie.

Saint-Gall cherche une victoire

Saint-Gall a pour sa part besoin de points après avoir concédé deux défaites lors des deux premières journées contre des adversaires coriaces (4-2 face à la Fiorentina, 6-2 contre le Cercle Bruges). Face à Larne, champion d'Irlande du Nord en titre, la tâche s'annonce un peu moins ardue.

Il faut toutefois rappeler que les Brodeurs n'ont plus connu la victoire depuis plus de deux mois et un succès contre Zurich le 24 septembre (4-1). Leurs trois derniers matches de Super League se sont soldés par des matches nuls. Un succès à Belfast, où cette rencontre est délocalisée, leur ferait donc le plus grand bien.

