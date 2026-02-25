  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Olomouc, «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées

ATS

25.2.2026 - 19:56

Lausanne retrouve le Sigma Olomouc jeudi à 21h00 pour le play-off retour de Conference League (1-1 à l'aller). Pour rallier les 8es de finale, il faudra battre le club tchèque, «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées cette saison.

Selon Olivier Custodio, Olomouc est «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées cette saison.
Selon Olivier Custodio, Olomouc est «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées cette saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.02.2026, 19:56

«Ils sont forts défensivement, avec des attaquants capables de faire la différence sur un exploit individuel», a estimé le capitaine lausannois Olivier Custodio mercredi en conférence de presse. Ce club méconnu est-il supérieur à la Fiorentina ou au Lech Poznan? «C'est difficile de comparer, mais c'est l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées en Europe», a répondu le milieu de terrain.

Conference League. Le Lausanne-Sport face à son avenir et celui du football suisse

Conference LeagueLe Lausanne-Sport face à son avenir et celui du football suisse

Son entraîneur Peter Zeidler lui a emboîté le pas: «La qualité du Sigma Olomouc est réelle, on l'a bien vu à l'aller en deuxième mi-temps», lors de laquelle Lausanne a été dépassé. «On n'a pas su garder notre agressivité, notre intensité, pour garder le ballon et les faire courir», a repris Olivier Custodio.

Il s'agira plutôt de réitérer la deuxième période réalisée dimanche à Lugano, réjouissante malgré la défaite 2-1. «Dominer de cette façon une équipe qui joue toujours le titre, ça facilite l'approche du prochain match», a expliqué Zeidler.

Super League. Bredouille à Lugano, Lausanne prolonge sa série noire

Super LeagueBredouille à Lugano, Lausanne prolonge sa série noire

Un match comme un autre

Le mentor de la Tuilière ne s'inquiète pas outre mesure de la mauvaise passe que traversent ses hommes, une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, la pire de l'année lausannoise. «Oui, on est en panne de résultats, mais les performances ont toujours été correctes et positives», a-t-il jugé.

En cas d'élimination jeudi, le LS n'aurait plus que la Super League à jouer, où il compte actuellement six points de retard sur le top 6 à sept journées de la séparation en deux groupes. Une deuxième qualification consécutive pour l'Europe est donc encore lointaine.

Mais ce duel face à Olomouc n'est pas pour autant le match le plus important de la saison du LS. «Oui, c'est possible qu'on soit éliminés jeudi à minuit. On est très fier de jouer deux compétitions et on va les jouer à fond jusqu'au bout. Il y aura de toute façon un autre grand match dimanche contre Bâle (en Super League)», a déclaré Peter Zeidler.

«Le printemps à Lausanne»

Pour réitérer ses précédents exploits européens, Lausanne compte comme toujours sur son «douzième homme» et sur son terrain synthétique ultrarapide qui confère un certain avantage sur la scène européenne. Mais comme l'a sagement rappelé Zeidler, «le terrain ne va pas marquer des buts pour nous, ni empêcher les contres».

Reste que la donne change après un match aller disputé sur de l'herbe en bien mauvais état en Tchéquie. Et le Sigma Olomouc n'a eu qu'une séance d'entraînement à la Tuilière pour s'y habituer – juste après celle de l'équipe de Suisse féminine qui s'est réunie à Lausanne pour préparer son début de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Le LS espère en profiter pour rejoindre les 8es de finale de la compétition, où il affronterait l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne). «On est prêts, tout le monde attend ce match. La météo sera au rendez-vous, c'est le printemps à Lausanne! Tout est réuni pour faire un grand match», a lancé le toujours enthousiaste Peter Zeidler.

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Bertone file à la maternité, Thoune gagne chez le dernier
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Nagui a un super salaire, «un peu comme les footballeurs»