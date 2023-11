Une victoire ou rien. Lugano doit gagner jeudi soir à Bodö en Norvège pour avoir encore une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Conference League.

Jhon Espinoza et le FC Lugano n'ont d'autre choix que de gagner jeudi soir à Bodö en Norvège. KEYSTONE

C'est le genre de voyage qu'un participant à la Coupe d'Europe préfère entreprendre plus tôt dans l'année. Lorsque le soleil brille encore un peu plus longtemps et que les températures ne sont pas trop basses. A Bodö en ce moment, la nuit dure 20 heures. Il fera donc nuit lorsque les Luganais entreront dans le stade de 8000 places. Par une température ressentie de -14, le finaliste de la Coupe tentera de saisir sa dernière chance en vue d'une participation à la Coupe d'Europe l'année prochaine.

En cas de victoire, Lugano passerait devant Bodö/Glimt, qui le devance de trois points. Les Tessinois pourraient vraisemblablement assurer leur qualification en cas de nouvelle victoire à Zurich deux semaines plus tard contre Besiktas. Un nul chez le récent champion de Norvège – sacré il y a deux semaines – ne ferait sans doute que retarder l'élimination. Ce d'autant que Lugano, en plus d'avoir trois points de retard, possède une différence de buts largement moins favorable.

Lugano sait depuis le match aller que Bodö/Glimt est à sa portée sur le plan du jeu. Il y a un peu plus de deux mois, sur la pelouse à peine praticable du Letzigrund, l'équipe de l'entraîneur Mattia Croci-Torti était plus proche de la victoire que les Norvégiens, mais avait concédé le nul 0-0.

Lugano peut cependant s'appuyer sur une bonne dernière sortie. En s'imposant 5-0 à Yverdon, le club tessinois a mis fin à une série pesante de cinq matches sans victoire en Super League.

ats