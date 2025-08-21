  1. Clients Privés
Conference League Servette préserve ses chances contre le Shakhtar

Clara Francey

21.8.2025

Servette peut continuer à rêver d'un automne européen. En match aller des play-off de Conference League, les Genevois ont obtenu un nul méritoire 1-1 à Cracovie face au Shakhtar Donetsk.

Keystone-ATS

21.08.2025, 21:55

21.08.2025, 22:48

Ce résultat flatteur au vu de la physionomie des débats - 26 tirs à 2! - laisse donc toutes leurs chances aux Servettiens. Le retour chez eux jeudi prochain s'annonce chaud. Les visiteurs ont eu le bonheur de marquer sur leur première vraie incursion dans le camp ukrainien. Oublié par la défense, Fomba a pu transformer victorieusement de la tête un centre de Baron (8e).

Encore une bourde administrative

Servette s'est surtout appliqué ensuite à défendre cet avantage, ce qu'il a fait avec solidarité et engagement. Très compacts, les grenat ont longtemps frustré leurs adversaires, qui ont dominé tant et plus. Mall, très en vue, a effectué plusieurs arrêts, mais il a dû s'avouer vaincu sur une tête de Bondar (72e). Le Shakhtar a mis une grosse pression en fin de rencontre pour tenter d'arracher la victoire, mais en vain.

Si les joueurs grenat ont livré une bonne performance, il n'en a pas été de même pour la direction du club. Elle a commis une erreur administrative interne qui a eu pour conséquence que Florian Ayé, pas qualifié, n'a pas pu fouler la pelouse à Cracovie...

Super League. L’improbable bourde de Servette qui le prive de ses renforts !

Super LeagueL’improbable bourde de Servette qui le prive de ses renforts !

