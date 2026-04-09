Sanctionné par de trop nombreuses pertes de balle, Strasbourg s'est incliné à Mayence 2 à 0 jeudi soir en quarts de finale aller de la Ligue Conférence, hypothéquant ses chances pour voir le dernier carré de la troisième compétition européenne.

Mainz – Strassbourg 2:0 UEFA Conference League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26 09.04.2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

Pour hisser le Racing Club de Strasbourg pour la première fois en demi-finales d'une Coupe d'Europe, les coéquipiers d'Ismaël Doukouré seront contraints à l'exploit la semaine prochaine devant les plus de 30.000 spectateurs de La Meinau, obligés de s'imposer par trois buts (deux pour arracher la prolongation).

Le vainqueur de ce quart affrontera le Rayo Vallecano ou l'AEK Athènes (victoire du Rayo 3-0 à l'aller en Espagne), avec l'avantage de recevoir au match retour en demies.

Strasbourg avait jusque-là remporté tous ses matches à l'extérieur, que ce soit lors de la phase de groupe (2-1 à Bratislava contre le Slovan et à Häcken en Suède et 1-0 à Aberdeen) terminée en tête, ou en huitièmes de finale (2-1 à Riejka en Croatie).

Mais jeudi soir à Mayence, à moins de 200 kilomètres de Strasbourg, les hommes de Gary O'Neil ont été punis par les contre-attaques allemandes, les coéquipiers de Silvan Widmer se montrant plus agressifs au milieu de terrain.

Transversale de Barco

Kaishu Sato, à l'origine de la récupération de balle dans les pieds de Gessime Yassine, a ouvert le score à la 11e minute. Après un relais avec Sota Kawasaki, le Japonais a trompé Mike Penders d'une superbe frappe enroulée venue se loger en pleine lucarne, bien aidé par la déviation d'Andrew Omobamidele.

Moins de dix minutes plus tard, Stefan Posch a doublé la mise, complètement seul au point de penalty pour reprendre du plat du pied droit un corner tiré par Paul Nebal à la 19e minute. Posch avait obtenu le corner en récupérant la balle à une trentaine de mètres du but de Penders, prenant le meilleur sur Valentin Barco.

Bousculés au milieu de terrain, les Strasbourgeois ont un peu repris pied dans la rencontre et se sont montrés sous un meilleur visage en seconde période, malgré de nouvelles pertes de balle et de nouvelles sueurs froides, mais Mike Penders a maintenu Strasbourg en vie (49e, 78e).

Dominateurs à partir de l'heure de jeu, les Strasbourgeois se sont créé leur meilleure occasion à l'entrée du dernier quart d'heure. Après plusieurs dribbles et feintes de frappe, Valentin Barco a trouvé la barre transversale de Daniel Batz, qui a ensuite boxé comme il a pu la reprise parfaite de Diego Moreira (74e).

Cette dernière demi-heure peut donner un peu d'espoir au Racing, qui devra toutefois rendre une copie parfaite à domicile pour renverser la rencontre.